Anuncian programa para iluminar el Centro Histórico de cara al Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A menos de seis meses del inicio del Mundial de Futbol 2026, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció un programa permanente de iluminación para el Centro Histórico que contempla la intervención de 57 kilómetros de calles, siete plazas y 15 edificios emblemáticos del primer cuadro de la capital.

El programa, denominado Encendido Monumental del Centro Histórico, prevé mejorar el alumbrado de 137 calles y espacios públicos, con un enfoque prioritario en la iluminación peatonal, de acuerdo con lo expuesto por la mandataria capitalina durante la presentación del proyecto realizada en la avenida 20 de Noviembre, a unos metros del Zócalo.

La intervención incluye la iluminación artística de 15 inmuebles históricos, entre ellos el Museo de la Ciudad de México, el Palacio del Marqués del Apartado, el Museo Vivo del Muralismo, el Templo de San Felipe Neri La Profesa y el Templo de Jesús Nazareno y la Purísima Concepción, los cuales suman 73 mil metros cuadrados de espacio público iluminado.

Brugada sostuvo que la estrategia de iluminación permanecerá de forma definitiva y que su ejecución se aceleró en el contexto de los preparativos rumbo al Mundial de Futbol 2026, periodo en el que el Centro Histórico será uno de los principales puntos de concentración de visitantes, incluido un festival futbolero con pantallas gigantes en la Plaza de la Constitución.

“Lo que hicimos simplemente fue acelerar las obras que ya teníamos planeadas y son obras no de relumbrón rumbo a un evento tan importante como es el mundial; no, son obras que quedan permanentes”, afirmó.

El proyecto forma parte del plan de manejo integral del Centro Histórico, el cual se articula en ocho ejes: habitabilidad, repoblamiento y vivienda; movilidad, infraestructura y espacio público; gestión de riesgos y protección civil; economía y medio ambiente; patrimonio histórico y cultural; cultura y turismo; seguridad ciudadana; y gobernanza y bienestar ciudadano.

En ese marco, la jefa de Gobierno adelantó que próximamente se dará a conocer una estrategia de reordenamiento del comercio informal en la vía pública.

Desde el ámbito operativo, el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto, informó que los trabajos presentan un avance del 30% y que se prevé su conclusión a mediados de marzo. Precisó que actualmente se intervienen 134 calles, siete plazas y los 15 edificios emblemáticos ubicados dentro del perímetro histórico, delimitado por el Eje Central Lázaro Cárdenas, República de Ecuador–República de Costa Rica, Eje 1 Oriente y Eje 1 Sur–San Pablo.

Basulto detalló que en las calles se instalarán siete mil nuevas luminarias de tecnología LED, con potencias de entre 120 y 170 watts, además de 854 reflectores, así como postes nuevos y la rehabilitación de los ya existentes.

En el caso de los inmuebles históricos, señaló que se colocarán proyectores especiales para evitar afectaciones a las estructuras, en coordinación con autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

La coordinadora nacional de Monumentos Históricos y secretaria del Consejo de Monumentos Históricos Inmuebles del INAH, Valeria Valero Pié, indicó que el proyecto permitirá mejorar las condiciones de tránsito y la apreciación del patrimonio cultural durante la noche.

Recordó que el Centro Histórico concentra alrededor de mil 580 monumentos históricos con reconocimientos nacionales e internacionales.