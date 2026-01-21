Arreciará de nuevo el frío en CDMX el jueves: alertas para las siguientes alcaldías

Clima
Arreciará de nuevo el frío en CDMX el jueves: alertas para las siguientes alcaldíasSe prevén temperaturas entre 1 y 6 grados y heladas para la madrugada y mañana del 22 de enero. Atienda estas recomendaciones.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México informó que se activa Alerta Naranja para una alcaldía y alerta Amarilla para otras cinco por pronóstico de bajas temperaturas para la madrugada y la mañana del jueves.
Se pronostican temperaturas de entre 1 y 6 grados Celsius entre las 00:00 horas y las 08:00 horas del del 22 de enero.
Se activa Alerta Naranja por frío y heladas en la demarcación: Tlalpan
?? Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves 22/01/2026, en @TlalpanAl.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 21, 2026
Se pronostican ahí temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius entre las 00:00 y las 08:00 horas del jueves.
Asimismo, se activa Alerta Amarilla paralas demarcaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco.
?? Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves 22/01/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta y @XochimilcoAl.
Mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/zlgeayVa8p — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 21, 2026
Ahí se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius en el mismo lapso.
Recomendaciones para el frío
- Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana
- Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío
- Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura
- Ingerir abundante agua
- Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
- Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial
- En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
- Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.
- Proteger a niñas, niños, personas de la tercera edad y embarazadas
- Mantener esquema de vacunación actualizado (covid, influenza y neumococo).
Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.