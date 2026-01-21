Clima

Arreciará de nuevo el frío en CDMX el jueves: alertas para las siguientes alcaldías

Se prevén temperaturas entre 1 y 6 grados y heladas para la madrugada y mañana del 22 de enero. Atienda estas recomendaciones.
miércoles, 21 de enero de 2026 · 15:45

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México informó que se activa Alerta Naranja para una alcaldía y alerta Amarilla para otras cinco por pronóstico de bajas temperaturas para la madrugada y la mañana del jueves.

Se pronostican temperaturas de entre 1 y 6 grados Celsius entre las 00:00 horas y las 08:00 horas del del 22 de enero.

Se activa Alerta Naranja por frío y heladas en la demarcación: Tlalpan

 

 

Se pronostican ahí temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius entre las 00:00 y las 08:00 horas del jueves.

Asimismo, se activa Alerta Amarilla paralas demarcaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco.

 

 

Ahí se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius en el mismo lapso.

Recomendaciones para el frío

  • Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana
  • Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío
  • Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura
  • Ingerir abundante agua
  • Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
  • Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial
  • En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
  • Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.
  • Proteger a niñas, niños, personas de la tercera edad y embarazadas
  • Mantener esquema de vacunación actualizado (covid, influenza y neumococo).

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.

