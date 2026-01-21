Arreciará de nuevo el frío en CDMX el jueves: alertas para las siguientes alcaldías

Nueva doble alerrta para la capital del país. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México informó que se activa Alerta Naranja para una alcaldía y alerta Amarilla para otras cinco por pronóstico de bajas temperaturas para la madrugada y la mañana del jueves.

Se pronostican temperaturas de entre 1 y 6 grados Celsius entre las 00:00 horas y las 08:00 horas del del 22 de enero.

Se activa Alerta Naranja por frío y heladas en la demarcación: Tlalpan

Se pronostican ahí temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius entre las 00:00 y las 08:00 horas del jueves.

Asimismo, se activa Alerta Amarilla paralas demarcaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco.

Ahí se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius en el mismo lapso.

Recomendaciones para el frío

Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana

Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío

Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura

Ingerir abundante agua

Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial

En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.

Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Proteger a niñas, niños, personas de la tercera edad y embarazadas

Mantener esquema de vacunación actualizado (covid, influenza y neumococo).

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.