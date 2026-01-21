Caso Refugio Franciscano: 171 perros reciben atención médica prioritaria y seis murieron

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A dos semanas del aseguramiento del Refugio Franciscano, las autoridades de la Ciudad de México informaron sobre el estado de salud de los perros trasladados tras el operativo realizado el 7 de enero en la alcaldía Cuajimalpa: de los 858 caninos reubicados en distintos albergues, 171 se encuentran en estado delicado y reciben atención médica prioritaria, mientras que seis murieron por diversos padecimientos.

En conferencia, la titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa), Nadine Gasman Zylbermann, detalló que otros 49 perros presentan un estado de salud estable y que 638 fueron clasificados con condición regular, luego de una etapa de valoración clínica posterior a su traslado a tres espacios de resguardo.

Sobre los seis decesos, la funcionaria explicó que en tres casos la muerte estuvo asociada a cuadros de sepsis derivados de desnutrición o enfermedad periodontal; dos correspondieron a perros geriátricos y uno más a un animal que presentó convulsiones y no respondió a las maniobras de atención médica.

Gasman precisó que, tras las revisiones clínicas iniciales, los animales fueron clasificados en tres categorías conforme a su estado de salud y señaló que las evaluaciones permitieron identificar afectaciones en distintos sistemas orgánicos. “Las revisiones clínicas permitieron detectar signos de enfermedad en distintos sistemas, principalmente dermatológico, respiratorio, articular, bucal, dental, ocular, auditivo, digestivo, nutricional, neurológico, reproductivo, neuronal, tumoral, renal, cardíaco y multi-sistémico”, dijo.

Según los datos difundidos por la Sedesa, las enfermedades con mayor prevalencia fueron las de origen nutricional, presentes en 62% de los casos; las bucales-dentales, en 75%; las dermatológicas, en 30%; las respiratorias, en 5%; las cardíacas, en 10%, y las tumoraciones, en 4%. Además, 70% de los perros presentaron síntomas de infestación por pulgas.

La dependencia indicó que 55% de los animales ya recibieron vacunación antirrábica y que el resto se encuentra en proceso.

También reportó que 262 perros han recibido tratamiento médico dentro de los refugios a los que fueron trasladados, por parte de los veterinarios a cargo de su atención.

En cuanto a la composición de la población canina, las autoridades identificaron 361 machos y 497 hembras, todos debidamente registrados, identificados y bajo seguimiento clínico.

El grupo está integrado por cuatro cachorros, 595 adultos y 259 perros geriátricos, lo que implica necesidades diferenciadas de atención. Respecto a la talla, se reportaron 72 perros de talla chica, 593 de talla mediana y 193 de talla grande. También se detectaron distintos niveles de condición corporal, desde severamente baja hasta severamente alta.

¿Qué pasó en el Refugio Franciscano?

El reporte de las autoridades ocurre 14 días después del aseguramiento del Refugio Franciscano, ejecutado el 7 de enero por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), con la participación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT). De acuerdo con la información oficial, alrededor de 200 elementos de la Brigada de Vigilancia Animal, Tránsito y Policía Metropolitana participaron en la diligencia.

En el inmueble se realizó un conteo preliminar de 936 animales —759 perros y 39 gatos—, de los cuales 798 fueron reportados con afectaciones compatibles con maltrato y crueldad animal, principalmente por omisión y negligencia, cifras que el Gobierno de la Ciudad de México difundió como sustento del operativo.

Desde el inicio, el caso fue asumido públicamente por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien fijó postura mientras la diligencia aún se desarrollaba y sostuvo que la intervención se limitó al rescate y resguardo temporal de los animales, sin intervención del gobierno capitalino en la disputa legal por el predio.

El 8 de enero, la administración local informó que asumiría la custodia de la totalidad de los animales retirados del refugio y reportó su traslado a distintos espacios, entre ellos instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal, un albergue en el Ajusco y la Utopía Hermanos Galeana, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

La concentración de perros en ese último punto derivó en movilizaciones de activistas, quienes el 12 de enero bloquearon accesos al Deportivo Hermanos Galeana para exigir información sobre las condiciones de resguardo y los criterios de traslado.

Un día después, Brugada realizó un recorrido por el lugar y afirmó que los animales se encontraban en condiciones adecuadas, al tiempo que autoridades capitalinas reconocieron un periodo transitorio posterior al rescate en el que algunos perros permanecieron en transportadoras.