Tabe pide a la SRE que retire embajadas de Venezuela, Nicaragua y Cuba de la Miguel Hidalgo

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, solicitó formalmente a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que se realicen las gestiones necesarias para retirar las embajadas de la República Bolivariana de Venezuela, la República de Nicaragua y la República de Cuba, actualmente ubicadas en esa demarcación.

La petición fue enviada mediante un escrito fechado el 16 de enero de 2026 y dirigido al titular de la SRE, Juan Ramón de la Fuente Ramírez.

En el documento, el alcalde argumentó que de manera reiterada se han documentado violaciones a derechos civiles y políticos en los tres países mencionados, de acuerdo con registros y denuncias de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, así como de comisiones independientes, grupos de expertos y el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas.

El panista señaló que México ratificó en 1981 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del Sistema Universal de Naciones Unidas, que obliga a los Estados firmantes a garantizar, entre otros derechos, el derecho a la vida, a no ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, el derecho a la libertad y a la seguridad personales, así como las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica.

Por ello, sostuvo que resulta inaceptable mantener vínculos de amistad y cooperación con Estados que, de manera sistemática y como doctrina política, han optado por la represión y la persecución de disidentes, críticos y opositores políticos.

Añadió que, si bien se reconocen las obligaciones diplomáticas del Estado mexicano, se rechazan las muestras de simpatía o respaldo a gobiernos señalados por violaciones a derechos humanos.

También afirmó que, para vecinas y vecinos de Miguel Hidalgo, es lamentable que exista un apoyo del Gobierno Federal a esos gobiernos, encabezados actualmente por Delcy Rodríguez en Venezuela, Daniel Ortega Saavedra en Nicaragua y Miguel Díaz-Canel Bermúdez en Cuba.

“En mi carácter de alcalde en Miguel Hidalgo electo constitucionalmente por la población de la demarcación, solicito enfáticamente que se realicen las gestiones necesarias para que las representaciones diplomáticas de la República Bolivariana de Venezuela, la República de Nicaragua y la República de Cuba, cuyos domicilios actuales se ubican en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, sean retiradas de esta demarcación”, se lee en el escrito enviado a la cancillería.

El 18 de enero, previo a la formalización de la solicitud, Mauricio Tabe difundió un video en la red social X en el que anunció su intención de pedir la reubicación de las embajadas y expuso los argumentos que posteriormente quedaron asentados en el documento enviado a la SRE.

Este 21 de enero, el alcalde confirmó a través de una publicación en la misma red social que la solicitud ya había sido formalizada ante la cancillería.

Respaldo al opositor

Horas después del anuncio, la Fundación para la Libertad de Nicaragua se pronunció públicamente en respaldo a la solicitud. A través de una carta dirigida a Mauricio Tabe, firmada por su director ejecutivo, Jonathan Duarte, la organización expresó su agradecimiento por la petición para que las embajadas sean reubicadas fuera de la alcaldía Miguel Hidalgo y señaló que el pronunciamiento “representa un gesto firme y coherente con los valores democráticos y de respeto a los derechos humanos”.

La organización destacó de manera específica el caso de Nicaragua y señaló que desde 2018 el país vive bajo un régimen responsable de “graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos”.

La Fundación para la Libertad de Nicaragua también reconoció que la política exterior es una atribución del Estado mexicano; no obstante, afirmó que la iniciativa del alcalde subraya que “los gobiernos locales también pueden —y deben— alzar la voz cuando se trata de defender la dignidad humana y la libertad”.

Además, la organización difundió un mensaje en X en el que señaló: “Su postura envía un mensaje claro: la democracia y los derechos humanos no se relativizan, y no debe normalizarse la presencia de regímenes que reprimen a sus pueblos”.

En la misma publicación, la organización agregó: “Para miles de nicaragüenses en el exilio, muchos de ellos en México, este gesto representa solidaridad y coherencia ética”.

Alcaldías de oposición y confrontación política con el oficialismo

Las atribuciones de Mauricio Tabe como alcalde de Miguel Hidalgo se limitan al ámbito territorial y administrativo de la demarcación, sin facultades legales para intervenir en la conducción de la política exterior, que corresponde de manera exclusiva al Gobierno Federal a través de la SRE.

En ese marco, la solicitud para retirar embajadas se inscribe como un posicionamiento político, sin efectos jurídicos vinculantes en materia diplomática.

El pronunciamiento del panista no es un hecho aislado. En julio de 2025, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega —políticamente cercana a Tabe y también emanada de la alianza opositora— ordenó el retiro del conjunto escultórico de Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara, conocido como Monumento Encuentro, ubicado en el Jardín Tabacalera.

La decisión detonó un conflicto con el Gobierno de la Ciudad de México y abrió un debate político que escaló al ámbito federal.

El Gobierno capitalino, encabezado por Clara Brugada, sostuvo que la alcaldía no siguió el procedimiento establecido por la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (Metropolis), ni contó con autorización del Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México (Comaep), mientras que Rojo de la Vega argumentó irregularidades administrativas en la adquisición e instalación de la obra durante la administración delegacional de 2017, entonces encabezada por el actual coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

La controversia incluyó un cruce de posicionamientos políticos en redes sociales. La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, acusó públicamente a Rojo de la Vega de tener “una agenda trastornada de derecha”, lo que amplió la discusión más allá del ámbito administrativo.

El episodio evidenció la confrontación entre alcaldías gobernadas por la oposición y el oficialismo encabezado por Morena, partido que mantiene una política de cercanía diplomática con los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua.