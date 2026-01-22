Detectores de gas gratuitos: cómo obtener uno y en qué zonas se distribuirán

Un programa en la Ciudad de México contempla la entrega gratuita de detectores de fugas de gas en unidades habitacionales.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha un programa de prevención de riesgos domésticos que contempla la entrega gratuita de detectores de fugas de gas en viviendas de la capital, con el objetivo de reducir accidentes relacionados con explosiones, intoxicaciones o acumulación de gases en espacios cerrados.

La iniciativa fue presentada por la Clara Brugada, durante un acto público en el que se informó que, en una primera etapa, se distribuirán 10 mil dispositivos electrónicos en distintas unidades habitacionales de la ciudad. De acuerdo con la información oficial, los aparatos permitirán detectar de manera temprana la presencia de gases inflamables y otros compuestos peligrosos en el ambiente interior de los hogares.

Detectores de gas gratuitos para prevenir accidentes en viviendas

Las autoridades capitalinas explicaron que los detectores están diseñados para monitorear de forma continua la calidad del aire dentro de las viviendas. Al identificar concentraciones fuera de los niveles considerados seguros, los dispositivos emiten alertas sonoras y visuales que permiten a los habitantes tomar medidas inmediatas, como ventilar el área o solicitar apoyo de los servicios de emergencia.

El programa busca atender uno de los riesgos domésticos más recurrentes en zonas urbanas densamente pobladas: las fugas de gas en espacios cerrados. En unidades habitacionales y edificios multifamiliares, una fuga no detectada puede afectar a varios hogares de manera simultánea, por lo que la estrategia prioriza este tipo de vivienda colectiva.

Cómo funcionan los dispositivos que se entregarán

De acuerdo con lo informado por el gobierno capitalino, los detectores cuentan con sensores electrónicos capaces de identificar gases inflamables, monóxido de carbono y variaciones en los niveles de oxígeno. Estos sensores analizan el aire de forma permanente y activan una alarma cuando detectan condiciones que representan un riesgo para las personas.

Los dispositivos están diseñados para colocarse en áreas interiores de la vivienda, como cocinas o espacios cercanos a instalaciones de gas. No requieren instalaciones complejas y funcionan mediante alimentación eléctrica, lo que permite un monitoreo constante sin intervención del usuario una vez colocados.

Dónde se entregarán los detectores en la primera etapa

La primera fase del programa contempla la entrega de los detectores en unidades habitacionales de la Ciudad de México, con énfasis en zonas con alta concentración de población. Las autoridades señalaron que la distribución se realizará de forma escalonada, conforme se definan los puntos y comunidades beneficiadas.

Hasta el momento, no se ha informado el listado completo de colonias o alcaldías donde iniciará la entrega, pero se precisó que el programa está enfocado en vivienda colectiva, donde el impacto preventivo puede ser mayor debido al número de personas que habitan en un mismo conjunto.

Requisitos y pasos para obtener un detector de gas

En esta etapa inicial, el gobierno capitalino no ha publicado una convocatoria abierta para el registro individual. Las autoridades indicaron que próximamente se darán a conocer los requisitos, fechas y mecanismos de solicitud, los cuales se difundirán a través de canales oficiales.

De manera preliminar, se ha informado que los detectores se entregarán sin costo y que no se solicitará ningún pago por el dispositivo ni por su instalación básica. La información detallada sobre documentos requeridos, criterios de selección y proceso de entrega será anunciada en una fase posterior del programa.

Contexto del programa de prevención

Las fugas de gas representan un riesgo constante en zonas urbanas, especialmente en viviendas con instalaciones antiguas o con uso intensivo de tanques y redes de distribución. Incidentes relacionados con acumulación de gas han derivado, en distintos momentos, en evacuaciones, daños materiales y afectaciones a la salud de las personas.

Ante este contexto, el programa de detectores busca reforzar las acciones preventivas mediante el uso de tecnología de alerta temprana en los hogares. La estrategia se suma a otras medidas de protección civil enfocadas en reducir riesgos antes de que se presenten emergencias.