Diputado regresa al Congreso de la CDMX y por curul se desata enfrentamiento con su suplente

Simpatizantes de los diputados morenistas Gerardo González García y Víctor Hugo Lobo Rodríguez "Lobito" se confrontan en la inmediaciones del Congreso de la CDMX. Foto: Capturas de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La disputa por la curul entre Gerardo González García, diputado propietario, y su suplente, Víctor Hugo Lobo Rodríguez, provocó una confrontación política en el Congreso de la Ciudad de México, que derivó en manifestaciones de simpatizantes, cierre de la calle de Donceles y la intervención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El conflicto se detonó el miércoles 21 de enero, durante la sesión de la Comisión Permanente, cuando se dio lectura a un comunicado en el que González García informó su reincorporación como diputado local.

El legislador había rendido protesta el 1 de septiembre de 2024, pero solicitó licencia un día después, lo que permitió que Lobo Rodríguez, conocido como “Lobito”, asumiera el cargo.

Tras el anuncio, simpatizantes de ambos legisladores se concentraron dentro y fuera del recinto legislativo, donde intercambiaron consignas. La movilización obligó al cierre de la vialidad en Donceles y a la presencia de elementos de la SSC para contener la situación.

De acuerdo con reportes periodísticos, Víctor Hugo Lobo Rodríguez —quien es hijo de Víctor Hugo Lobo Román, diputado federal de Morena y presidente de la Comisión de Reforma Política-Electoral— intentó impedir el regreso de González García al recinto legislativo; pese a ello, el diputado propietario logró ingresar al Congreso para reclamar su espacio legislativo.

Ante la inconformidad de personas que respaldaron a González García, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Jesús Sesma, salió a dialogar con los manifestantes y afirmó que la reincorporación del legislador ya tenía validez jurídica.

“Yo recibí una misiva de una reincorporación y eso es a lo que yo, jurídicamente, tengo que hacerle caso, y el tema político, pues voy a abonar para que pueda llevarse de la mejor manera posible y sin conflicto. Evidentemente, hoy fue un día inesperado que no pensamos que esto fuera a suceder”, declaró.