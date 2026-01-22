Nueva Derecha se suma a la petición de reubicar embajadas de Cuba, Nicaragua y Venezuela

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente del Consejo Nacional de Nueva Derecha, Raúl Tortolero, respaldó la petición del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para retirar de esa demarcación las embajadas de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

En un posicionamiento dirigido a Proceso, Tortolero afirmó que el planteamiento del alcalde panista es correcto y expresó su apoyo a la postura del gobierno local frente a la presencia de esas representaciones diplomáticas.

“Apoyamos a Mauricio, quien nos representa bien cuando se opone a ser sede de gobiernos dictatoriales, hambreadores, represores y sin derechos humanos; qué bueno que no seamos indiferentes al dolor que causan tales sátrapas socialistas a millones de inocentes, no hay que normalizar la indiferencia ante pillos cuyos regímenes pronto han de caer”, declaró el dirigente de la organización de corte político y conservador.

También planteó que la decisión de Tabe tiene un significado que trasciende lo administrativo y se inscribe en una postura frente a esos regímenes.

Tortolero enmarcó su apoyo en su militancia partidista y en la identidad ideológica del Partido Acción Nacional (PAN).

“Como panista me enorgullece que Tabe tenga los ojos bien abiertos y encarne nuestro lema ‘Patria, familia y libertad’, valores que no promueven las tiranías socialistas herederas del castrismo, sandinismo y del chavismo. ¡Fuera dictaduras de América! ¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe!”, señaló.

La petición para retirar de la alcaldía Miguel Hidalgo las embajadas de la República Bolivariana de Venezuela, la República de Nicaragua y la República de Cuba fue presentada por el alcalde Mauricio Tabe ante la SRE mediante un escrito fechado el 16 de enero de 2026 y dirigido a su titular, Juan Ramón de la Fuente Ramírez.

En el documento, el alcalde argumentó que en los tres países se han documentado violaciones a derechos civiles y políticos, con base en registros y denuncias de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, así como de comisiones independientes, grupos de expertos y del Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, y recordó que México ratificó en 1981 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del Sistema Universal de Naciones Unidas.

Previo a la entrega formal del escrito, el 18 de enero de 2026, Tabe difundió un video en X en el que anunció su intención de solicitar la reubicación de las representaciones diplomáticas.

El 21 de enero último confirmó, en la misma plataforma, que la solicitud había sido formalizada ante la Cancillería.