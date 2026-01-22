Pensión para hombres y mujeres de 57 a 59 años: ¿Cuáles son los requisitos?

El beneficio se depositará en tarjetas del Bienestar. Foto: Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con el objetivo de contribuir al derecho de una vida digna, Ingreso Ciudadano Universal es uno de los programas sociales que brinda un apoyo económico mensual a mujeres y hombres de 57 a 59 años.

Esta reciente iniciativa, impulsada por el gobierno de la Ciudad de México, está principalmente dirigida a los capitalinos que residan en alguna zona vulnerable, es decir, con índice de Desarrollo Social bajo o muy bajo.

Las personas beneficiadas podrán recibir un monto de 2 mil pesos bimestrales, lo que representa un total de 12 mil pesos al año, a través de depósitos directos en la tarjeta del bienestar que será previamente entregada.

¿Cuáles son los requisitos?

Para poder recibir este apoyo económico, el interesado deberá cumplir con los siguientes requisitos:

Tener, al momento de la inscripción al programa, de 57 años a 59 años 10 meses.

Radicar de forma permanente en la Ciudad de México.

No contar con algún otro apoyo económico por parte del gobierno.

Realizar la solicitud de incorporación al programa por la persona interesada, que es personal e intransferible.

Al momento de la inscripción al programa, se deberá contar la siguiente documentación en original y copia:

Identificación oficial vigente con fotografía (INE, cedula profesional, pasaporte).

Acta de nacimiento (solo en el caso de que no sea visible la fecha de nacimiento en la identificación oficial).

Clave Única del Registro de Población (CURP), (también en caso de no ser visible en los documentos de identificación oficial).

Comprobante de domicilio vigente no mayor a tres meses (telefonía, agua, contrato de arrendamiento, constancia de residencia, etc.), (también en caso de no ser visible en los documentos de identificación oficial).

Aunque las autoridades capitalinas aún no han dado a conocer la fecha de registro para este año, se recomienda estar al pendiente de las redes sociales de la Secretaría del Bienestar e Igualdad Social (Sebien).

En la Ciudad de México, la población de 60 años y más representa el 19.4%, mientras que el grupo de 0 a 14 años el 16.4%. Sin embargo, se estima que para 2040 las cifras aumenten a 27.1% y 11.6%, respectivamente, conforme a los últimos datos del Consejo Nacional de Población (Conapo).

Ante esta situación, el 78% de las personas de entre 50 y 55 años comienzan a tener una menor participación económica, mientras que las de entre 55 y 60 años disminuye aún más, quedando en 70%, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2024, del Inegi.

Se espera que para 2026 sean hasta 119 mil 674 personas de entre 57 a 59 años que reciban el apoyo económico, lo que significaría una cobertura del 35.50% de la población objetivo, de acuerdo con la Sebien.