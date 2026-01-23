Activan alertas por frío y heladas en estas alcaldías de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México informó que se activan las alerta amarilla y naranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado en seis alcaldías.

Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 01:00 y las 09:00 horas del 24 de enero en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco.

Se pronostican temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius, así como por heladas entre las 01:00 y las 09:00 horas del 24 de enero en la alcaldía Tlalpan.

?? Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado 24/01/2026, en la demarcación: @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/jDo11xgyqW — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 23, 2026

Recomendaciones para el frío

Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.

Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.

Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.

Ingerir abundante agua.

Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.

Resguardar mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie.

En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.

Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.