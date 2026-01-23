Activan alertas por frío y heladas en estas alcaldías de la CDMX

Clima

Se pronostican temperaturas de entre 1 y 6 grados para la madrugada del sábado 24 de enero en seis demarcaciones de la capital. Autoridades emitieron estas recomendaciones.
viernes, 23 de enero de 2026 · 19:35

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México informó que se activan las alerta amarilla y naranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado en seis alcaldías.

Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 01:00 y las 09:00 horas del 24 de enero en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco.

Se pronostican temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius, así como por heladas entre las 01:00 y las 09:00 horas del 24 de enero en la alcaldía Tlalpan.

Recomendaciones para el frío

  • Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.
  • Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.
  • Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.
  • Ingerir abundante agua.
  • Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
  • Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.
  • Resguardar mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie.
  • En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
  • Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.

