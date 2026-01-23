Activan alertas por frío y heladas en estas alcaldías de la CDMX

Clima
Activan alertas por frío y heladas en estas alcaldías de la CDMXSe pronostican temperaturas de entre 1 y 6 grados para la madrugada del sábado 24 de enero en seis demarcaciones de la capital. Autoridades emitieron estas recomendaciones.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México informó que se activan las alerta amarilla y naranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado en seis alcaldías.
Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 01:00 y las 09:00 horas del 24 de enero en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco.
?? Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado 24/01/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta y @XochimilcoAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/FOqtXvTw9W— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 23, 2026
Se pronostican temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius, así como por heladas entre las 01:00 y las 09:00 horas del 24 de enero en la alcaldía Tlalpan.
?? Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado 24/01/2026, en la demarcación: @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/jDo11xgyqW— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 23, 2026
Recomendaciones para el frío
- Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.
- Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.
- Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.
- Ingerir abundante agua.
- Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
- Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.
- Resguardar mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie.
- En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
- Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.
Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.