Brugada enviará iniciativa para regular rentas en próximo periodo de sesiones del Congreso de CDMX

La jefa de Gobierno de la CDMX, en la entrega de viviendas sociales en la alcaldía Venustiano Carranza, el viernes 23 de enero de 2025. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Seis meses después de haber anunciado por primera vez que enviaría al Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para regular las rentas, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que dicha propuesta será presentada en el próximo periodo de sesiones, sin precisar una fecha para su discusión ni su contenido final.

Durante la entrega de 74 viviendas de interés social en la colonia Aviación Civil, de la alcaldía Venustiano Carranza, la morenista dijo:

“Tenemos que no sólo producir más vivienda, sino hacerlo en tiempo récord, esas son las tareas que encomiendo y necesitamos atender de manera integral el tema de la vivienda, ahora que empiece el nuevo período de sesiones de los diputados, vamos a hacer llegar un pendiente que tenemos, que es la iniciativa de Ley para regular, le llamamos, a la iniciativa, Rentas Asequibles y Razonables”.

Con ese calendario, la regulación de rentas en la capital mexicana no estará vigente para el Mundial de Futbol 2026. En ese contexto, organizaciones que promueven la vivienda accesible, entre ellas el Frente por la Vivienda Joven, han advertido sobre el riesgo de incrementos en las rentas de alojamiento temporal y en los costos habitacionales asociados al evento de talla internacional.

Este 23 de enero, la mandataria capitalina señaló que la propuesta buscará establecer límites a los incrementos en los precios de alquiler y atender el fenómeno de la gentrificación en la ciudad. “No queremos que las rentas sigan aumentando como sea. Queremos que haya límites”, afirmó al referirse al contenido de la iniciativa que, dijo, será turnada al Congreso local una vez que inicie el siguiente periodo legislativo.

El planteamiento no es nuevo. El 16 de julio de 2025, Brugada presentó por primera vez la propuesta de una ley de rentas justas, razonables y asequibles, con el objetivo de regular y estabilizar los precios de alquiler en la capital. En esa ocasión, también anunció la creación de un índice de precios de alquiler razonable para zonas con “tensión inmobiliaria”, cuya delimitación quedaría a cargo del Gobierno de la Ciudad de México.

La propuesta la dio dos semanas después de la primera protesta contra la gentrificación en la capital, realizada en la alcaldía Cuauhtémoc, donde se registraron disturbios y actos de violencia contra población extranjera.

En ese contexto, la jefa de Gobierno presentó el Bando Uno por una Ciudad Habitable y Asequible, con Identidad y Arraigo Local, como un conjunto de medidas para enfrentar el encarecimiento de la vivienda y el desplazamiento de habitantes.

Brugada reconoció, en julio de 2025, que en distintas zonas de la ciudad se registra el desplazamiento de población originaria, debido a que los usos de suelo se orientan a grupos de alto poder adquisitivo.

Señaló que, en los últimos diez años, los precios de compra y renta de vivienda han tenido incrementos por encima de la inflación y del crecimiento salarial.

Entre las acciones anunciadas entonces, la morenista incluyó la regulación de la renta de viviendas destinadas a ocupaciones de corta estancia y en plataformas de alojamiento temporal, así como la producción de vivienda de interés social en la zona central de la ciudad, con participación del sector privado y facilidades administrativas para reducir los tiempos de construcción.

A seis meses de ese anuncio, el Gobierno de la Ciudad de México no ha enviado aún la iniciativa al Congreso local. El señalamiento realizado este 23 de enero marca la primera ocasión en que Brugada vincula formalmente la propuesta de regulación de rentas con un periodo legislativo concreto para su presentación.