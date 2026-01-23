Entregan 107 viviendas de interés social en las alcaldías Tlalnpan y Venustiano Carranza

Clara Brugada durante la entrega de viviendas en la calle Carlos Augusto Lindbergh número 12. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la entrega de 74 viviendas sociales nuevas en la colonia Aviación Civil, de la alcaldía Venustiano Carranza, mientras que de manera simultánea su administración entregó 33 adicionales en la colonia Miguel Hidalgo, de la alcaldía Tlalpan, con un costo aproximado de 900 mil pesos por unidad.

El acto principal se realizó en el conjunto habitacional ubicado en la calle Carlos Augusto Lindbergh número 12, donde la jefa de Gobierno entregó las llaves a los propietarios e informó que un total de 436 personas se verán beneficiadas.

Durante su intervención, Brugada especificó que las viviendas cuentan con una superficie superior a los 55 metros cuadrados.

Señaló que el presupuesto anual destinado a vivienda pasó de alrededor de 4 mil millones de pesos a 9 mil millones y fijó como criterio de su administración que “vivienda que empieza, vivienda que termina”, tras afirmar que los retrasos históricos en la política de vivienda no son por falta de recursos, sino por los trámites.

Por ello, anunció que su gobierno reducirá los tiempos administrativos en los proyectos habitacionales en la Secretaría de Vivienda.

El director ejecutivo de Operación del Instituto de Vivienda (Invi), Raúl Bautista González, detalló que el conjunto de Carlos Augusto Lindbergh 12 representó una inversión de 73 millones 634 mil 167 pesos, con una superficie promedio de 56.6 metros cuadrados por vivienda y un costo por metro cuadrado de 7 mil 468 pesos. Indicó que la aportación total de los beneficiarios ascendió a 10 millones 305 mil 400 pesos.

Y precisó que los pagos mensuales por familia se ubican entre mil 300 y 2 mil pesos, de acuerdo con las condiciones económicas de cada hogar.

Por su parte, el secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, informó que en lo que va de enero se han entregado alrededor de 140 viviendas y que la meta de la administración es ejecutar 200 mil acciones de vivienda durante el sexenio, de las cuales al menos 80 mil corresponderán a viviendas nuevas o rehabilitadas.

De acuerdo con las autoridades, las viviendas entregadas cuentan con sistemas de captación de agua de lluvia, calentadores solares y dispositivos ahorradores de agua.