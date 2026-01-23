Jueza de la CDMX ordena devolver predio al refugio Franciscano

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En cumplimiento a una suspensión provisional, una jueza local ordenó devolver el inmueble del refugio Franciscano de animales en la alcaldía Cuajimalpa a la Asociación Franciscana I.A.P.

El 22 de enero, la jueza por ministerio de ley, Ana Miriam Yépez Arreola, del juzgado 60 de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, dictó un acuerdo en el que, al dar cumplimiento a la suspensión concedida al Refugio Franciscano, fijó para el 30 de enero próximo a las 12:00 horas para realizar la entrega de la posesión del inmueble que fue desalojado desde diciembre del año pasado.

“En estricto cumplimiento del ordenado por la autoridad federal, se señalan las 12 horas del día 30 de enero de 2026, a fin de poner en posesión de las demandadas Refugio Franciscano, Asociación Civil y Asociación Franciscana, Institución de Asistencia Privada o a quien legalmente sus derechos represente, respecto del inmueble identificado como una fracción del inmueble de la carretera, México-Toluca, Km 17.5, mismo inmueble, que también es identificado con ‘el número oficial 4547, colonia Lomas de Vista hermosa, código postal 05100, alcaldía Cuajimalpa, en esta Ciudad de México’, lo que deberá hacerse por conducto del C. Actuario de la Adscripción, quien levantará el acta entrega respectiva iniciando dicha diligencia en el predio a restituir”, señala el acuerdo dictado en el expediente 362/2021.

De acuerdo con las declaraciones públicas del refugio la Fundación Haghenbeck -dueña del inmueble- los desalojó de manera ilegal para venderlo a Be Grand para la construcción de un condominio de lujo.

Esto, debido a que afirmaron que, según el testamento de Antonio Haghenbeck y de la Lama, toda su fortuna e inmuebles debían destinarse a rescatar animales en situación de calle, razón por la que la Asociación Franciscana tenía la posesión del inmueble.

Los representantes la Fundación afirmaron que en el lugar más de 100 perros y gatos permanecían en condiciones de hacinamiento y maltrato, razón por la que denunciaron y los animales fueron reubicados por el gobierno de la Ciudad de México.

Durante la reubicación han fallecido más de 15 perros y gatos.