Ponen en operación 20 nuevas escaleras eléctricas en Metro de CDMX; tuvieron un costo de 180 mdp. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, puso en operación 20 nuevas escaleras electromecánicas –cuya instalación tuvo un costo promedio de 9 millones de pesos por cada una– en seis estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, ubicadas en las líneas 7, 8 y 9; además, vinculó la entrega con la accesibilidad del sistema, al señalar que la exclusión ocurre cuando no funcionan las escaleras o los elevadores.

Sin embargo, la dirigente del oficialismo no hizo referencia a otras dimensiones de accesibilidad relacionadas con personas con discapacidad visual, auditiva, intelectual o psicosocial, ni a medidas específicas para usuarios que requieren apoyos distintos a la movilidad vertical; el planteamiento de inclusión expuesto se limitó al funcionamiento de escaleras y elevadores dentro del sistema: “El único problema que pudiéramos tener de exclusión, es que no funcionen las escaleras o que no funcionen los elevadores”.

Las escaleras fueron instaladas en las estaciones Camarones y Tacuba, de la Línea 7; Pantitlán, Centro Médico y Patriotismo, de la Línea 9; y Bellas Artes, de la Línea 8. De acuerdo con las autoridades capitalinas los equipos beneficiarán a aproximadamente 3.9 millones de usuarios al mes.

El acto de puesta en operación se realizó en la estación Camarones, donde se instalaron ocho de las nuevas escaleras. En ese punto, Brugada informó que otras ocho escaleras restantes en esa estación serán sustituidas el próximo año, con lo que se completará la renovación de los 16 equipos existentes.

Durante su intervención, indicó que en Camarones transitan alrededor de 15 mil personas diariamente; entonces aseguró que actualmente 96% de las escaleras del Metro se encuentran en funcionamiento y que su administración contempla la sustitución total de 120 escaleras electromecánicas, con 20 equipos por año.

También recordó el incremento presupuestal de 20% para el Metro, equivalente a 8 mil millones de pesos en dos años, destinados a modernización, mantenimiento mayor y renovación de infraestructura.

En ese contexto, anunció que en 2026 iniciará la renovación de la Línea 3 del Metro, además de trabajos de mantenimiento mayor en la Línea A y la adecuación integral de las estaciones de la Línea 2. “Ya tenemos los recursos para garantizarlo”, afirmó.

Como parte de un esquema de atención directa, la morenista puso a disposición el número telefónico 56 58 01 66 42, correspondiente a la Jefatura de Gobierno, para recibir reportes ciudadanos sobre fallas en escaleras o elevadores, al señalar que existe un pago vigente por el mantenimiento de estos equipos.

El director general del Metro, Adrián Rubalcava, detalló que dos escaleras en Bellas Artes y dos en Centro Médico se encontraban en fase final de pruebas.

Además, precisó que el organismo estableció un contrato multianual por 830 millones de pesos para el mantenimiento de escaleras electromecánicas, con una asignación anual de 276 millones de pesos.

Señaló que el proceso de sustitución implica desmontaje, fabricación a la medida, importación y montaje sin suspensión del servicio.

Añadió que actualmente 54% de las escaleras del sistema cuentan con sensores que permiten su supervisión remota en tiempo real desde un centro de monitoreo, con la meta de cubrir la totalidad de la red al final de la administración.

“Nos da la oportunidad de visualizar el funcionamiento en tiempo real de cada una de las escaleras”, explicó durante una demostración técnica.

Por su parte, el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, señaló que el sistema de monitoreo responde a reportes recurrentes de usuarios sobre fallas que no quedaban resueltas pese a los avisos previos.