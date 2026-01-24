Alerta por fuertes vientos la noche del sábado en estas alcaldías de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México informó que se activa la alerta amarilla por intensificación de vientos con rachas fuertes para la tarde y noche de este sábado en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

Se pronostican vientos fuertes de 50 a 59 kilómetros por hora entre las 15:00 a 20:00 horas de este sábado 24 de enero.

Peligros asociados

Caída de ramas, árboles y lonas.

Objetos caídos en los caminos y carreteras.

Daños a inmobiliario urbano o de la vivienda.

Recomendaciones