Aumenta la percepción de inseguridad en alcaldías gobernadas por Morena

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), correspondiente al cuarto trimestre de 2025, evidenció incrementos en la percepción de inseguridad en la Ciudad de México en alcaldías encabezadas por Morena, mientras que las demarcaciones administradas por el PAN se ubicaron entre las que registraron los niveles más bajos de percepción de inseguridad.

Este 23 de enero, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) liberó los resultados de la ENSU, correspondientes al periodo que abarca entre septiembre y diciembre de 2025.

De acuerdo con el documento, la percepción de inseguridad aumentó de manera estadísticamente significativa en alcaldías encabezadas por el oficialismo: en Azcapotzalco, gobernada por Nancy Núñez, el porcentaje de población que consideró inseguro vivir en la demarcación pasó de 59.6% a 68.5%; en Magdalena Contreras, encabezada por Fernando Mercado, el indicador aumentó de 55.9% a 65.2%; y en Milpa Alta, gobernada por Octavio Rivero, se incrementó de 52.3% a 65.4%.

El contraste aparece en las alcaldías gobernadas por el PAN. En diciembre de 2025, Benito Juárez, administrada por Luis Mendoza, registró 14.8% de percepción de inseguridad, el nivel más bajo entre las 16 alcaldías de la capital, mientras que Miguel Hidalgo, encabezada por Mauricio Tabe Echartea, reportó 35.7%, el segundo porcentaje más bajo en la capital mexicana.

La comparación interanual, de diciembre de 2024 a diciembre de 2025, reforzó la tendencia en demarcaciones bajo gobiernos de Morena. En ese periodo, Venustiano Carranza, gobernada por Evelyn Parra, pasó de 44.7% a 56.9% de percepción de inseguridad, mientras que Azcapotzalco aumentó de 56.7% a 68.5%, ambos cambios con significancia estadística.

En el resto de las alcaldías encabezadas por el partido guinda, la ENSU reportó en diciembre de 2025 una percepción de inseguridad de 71.9 % en Iztapalapa, gobernada por Aleida Alavez; de 72.3 % en Tláhuac (Berenice Hernández); de 65.3 % en Gustavo A. Madero (Jancarlo Lozano); de 67.9 % en Iztacalco (Lourdes Paz Reyes); de 55.7 % en Tlalpan (Gabriela Osorio); 61.0 % en Álvaro Obregón (Javier López Casarín) y de 66.2 % en Xochimilco, encabezada por Circe Camacho.

Entre las demás alcaldías gobernadas por la oposición, la percepción de inseguridad se ubicó en 47.2% en Coyoacán, administrada por Giovani Gutiérrez, y en 44.3% en Cuajimalpa, encabezada por el panista Carlos Orvañanos, ambos porcentajes por debajo de la media capitalina. En tanto, la alcaldía conocida como “la joya de la corona”, Cuauhtémoc, que es administrada por la opositora Alessandra Rojo de la Vega, la ENSU reportó un 59.1% en la percepción de inseguridad.