Aumentan conflictos vecinales y sociales en la CDMX, según encuesta del Inegi

CIUDAD DE MÉXICO, 05AGOSTO2025.- Vecinos del centro bloquearon Eje Central a la altura de la calle de Belisario Domingo para mostrar su inconformidad de que se instale un punto de tolerancia para consumidores de cannabis (imagen ilustrativa). Foto: Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) correspondiente al cuarto trimestre de 2025 mostró niveles elevados y aumentos diferenciados en los conflictos vecinales y sociales en la Ciudad de México, particularmente en alcaldías centrales, al tiempo que documentó cambios en las rutinas cotidianas de la población por temor al delito, de acuerdo con los resultados difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Según la ENSU, Coyoacán, gobernada por el opositor Giovani Gutiérrez, concentró el nivel más alto de conflictos vecinales y sociales en la capital durante el periodo referido, con 64.9% de la población que reportó haber tenido conflictos o enfrentamientos con familiares, vecinos, personas conocidas, desconocidas o autoridades.

El mayor aumento en términos de variación trimestral se registró en Cuajimalpa, encabezada por el panista Carlos Orvañanos, donde la proporción de población que reportó conflictos pasó de 44.4% en el tercer trimestre de 2025 a 63.5% en el cuarto, lo que representó un incremento de 19.1 puntos porcentuales.

Otros incrementos relevantes se observaron en Benito Juárez, gobernada por Luis Mendoza (PAN), donde el indicador aumentó de 44.9% a 56.7 por ciento, un incremento de 11.8 puntos porcentuales; y en Cuauhtémoc, administrada por la opositora Alessandra Rojo de la Vega, donde pasó de 51.2% a 60.0 por ciento, un aumento de 8.8 puntos porcentuales.

Este comportamiento contrasta con los resultados de la ENSU en materia de percepción de inseguridad, ya que Benito Juárez, una de las alcaldías con mayor incremento porcentual de conflictos vecinales y sociales, fue también la demarcación con la menor percepción de inseguridad en la Ciudad de México.

En diciembre de 2025, la alcaldía gobernada por Luis Mendoza registró 14.8% de población que consideró inseguro vivir en su territorio. En el mismo periodo, Cuajimalpa reportó 44.3% y Coyoacán, 47.2 por ciento, ambos porcentajes también por debajo del promedio de percepción de inseguridad en la capital.

La ENSU precisa que los conflictos o enfrentamientos considerados en este indicador incluyen disputas directas con personas vecinas, familiares, compañeras o compañeros de trabajo o escuela, personal de establecimientos o autoridades de gobierno.

La encuesta no los equipara a delitos ni los vincula de manera automática con la percepción de inseguridad, y los mide como una dimensión específica de la convivencia social.

En el resto de las alcaldías de la capital, los porcentajes de población que reportaron conflictos o enfrentamientos durante el cuarto trimestre de 2025 fueron los siguientes:

Miguel Hidalgo, gobernada por Mauricio Tabe (PAN), 59.5%.

Gustavo A. Madero, encabezada por Jancarlo Lozano (MORENA), 56.3%.

La Magdalena Contreras, gobernada por Fernando Mercado (MORENA), 55.7%.

Iztacalco, a cargo de Lourdes Paz (MORENA), 51.4%.

Iztapalapa, encabezada por Aleida Alavez (MORENA), 50.8%.

Venustiano Carranza, gobernada por Evelyn Parra (MORENA), 50.1%.

Azcapotzalco, encabezada por Nancy Núñez (MORENA), 49.1%.

Xochimilco, gobernada por Circe Camacho (MORENA), 42.9%.

Álvaro Obregón, administrada por Javier López Casarín (MORENA), 42.6%.

Tláhuac, gobernada por Berenice Hernández (MORENA), 41.8%.

Tlalpan, encabezada por Gabriela Osorio (MORENA), 40.4%.

Milpa Alta, gobernada por Octavio Rivero (MORENA), 33.3%.

Cambios en rutinas cotidianas por temor al delito

En paralelo, la ENSU documentó modificaciones en las rutinas cotidianas de la población por temor al delito.

A nivel de áreas urbanas —categoría que incluye a la Ciudad de México—, durante el cuarto trimestre de 2025, 42.5% de la población dejó de portar objetos de valor, como joyas, dinero o tarjetas; 37.1% dejó de caminar de noche en los alrededores de su vivienda; y 38.0% restringió las salidas sin compañía de las personas menores de edad.

La encuesta registra estos cambios como prácticas declaradas, sin establecer relaciones causales ni evaluar políticas públicas.

Los resultados del cuarto trimestre de 2025 muestran así niveles altos y aumentos medidos de conflictividad social en alcaldías centrales, junto con ajustes concretos en la vida cotidiana por temor al delito, como parte del panorama urbano que la ENSU documenta para la Ciudad de México.