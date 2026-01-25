Clima

Alerta amarilla: esta alcaldÃ­a de CDMX amanecerÃ¡ con frÃ­o el lunes

Se pronostican bajas temperaturas entre las 03:00 y las 08:00 horas del 26 de enero. Autoridades emitieron las siguientes recomendaciones
domingo, 25 de enero de 2026 · 17:39

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- La SecretarÃ­a de GestiÃ³n Integral de Riesgos y ProtecciÃ³n Civil del Gobierno de la Ciudad de MÃ©xico informÃ³ que se activa Alerta Amarilla por pronÃ³stico de temperaturas bajas para las primeras horas del lunes en una alcaldÃ­a.

Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius (Â°C) entre las 03:00 y las 08:00 horas del 26 de enero.

La Alerta Amarilla se activÃ³ para la demarcaciÃ³n Tlalpan.

 

 

Recomendaciones para el frÃ­o

  • Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodÃ³n o lana
  • Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frÃ­o
  • Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura
  • Ingerir abundante agua
  • Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
  • Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial
  • Resguardar mascotas del frÃ­o y no dejarlas a la intemperie
  • En caso de presentar algÃºn malestar, acudir al centro de salud mÃ¡s cercano.
  • Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilaciÃ³n adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los telÃ©fonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.

