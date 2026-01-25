Brugada destacÃ³ la incorporaciÃ³n de mujeres en mandos operativos . Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezÃ³ este 25 de enero la primera celebraciÃ³n oficial del DÃ­a de la Bombera y el Bombero en la capital del paÃ­s, durante un desfile conmemorativo realizado en la Plaza de la ConstituciÃ³n, en el marco del 170 aniversario del Heroico Cuerpo de Bomberos (HCB).

Durante el acto, Brugada informÃ³ que en 2025 el HCB, integrado por mil 800 bomberas y bomberos, atendiÃ³ mÃ¡s de 4 mil 500 incendios y realizÃ³ mÃ¡s de 19 mil servicios, lo que representa alrededor de 180 atenciones diarias.

"Hoy recordamos que hace 170 aÃ±os se creÃ³ un gran cuerpo de personas que tienen como caracterÃ­stica fundamental servir a nuestro pueblo en los momentos de emergencia y que estÃ¡n capacitados para ello", dijo.

La morenista seÃ±alÃ³ que su administraciÃ³n destinÃ³ mÃ¡s de 108 millones de pesos en equipamiento durante ese aÃ±o y afirmÃ³ que el compromiso del gobierno capitalino es incrementar los recursos en 2026.

TambiÃ©n indicÃ³ que la corporaciÃ³n participa en labores de prevenciÃ³n, entre ellas la verificaciÃ³n de instalaciones domÃ©sticas de gas, con mil 300 servicios anuales, asÃ­ como en tareas de atenciÃ³n a emergencias fuera del paÃ­s, al mencionar la participaciÃ³n de bomberos capitalinos en el combate de incendios forestales en Estados Unidos y CanadÃ¡ en aÃ±os recientes.

Brugada destacÃ³ la incorporaciÃ³n de mujeres en mandos operativos y la formaciÃ³n tÃ©cnica del personal mediante vÃ­nculos con instituciones de educaciÃ³n superior.

En el desfile participaron 600 bomberos, de los cuales 350 son mujeres, ademÃ¡s de unidades de rescate, ambulancias y camiones cisterna. Al acto asistieron representantes de la SecretarÃ­a de Marina, la SecretarÃ­a de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Guardia Nacional.

La celebraciÃ³n se realizÃ³ tras la aprobaciÃ³n, por parte del Congreso de la Ciudad de MÃ©xico, del decreto que instaura el 25 de enero de cada aÃ±o como el DÃ­a de la Bombera y el Bombero en la capital.

La iniciativa fue avalada por el pleno legislativo y establece el reconocimiento institucional a una corporaciÃ³n considerada como primer respondiente en situaciones de emergencia.