Gobierno de CDMX dice que valorará si continúa el diálogo con animalistas del Refugio Franciscano

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, afirmó que ha cumplido “cabalmente” los acuerdos alcanzados con el Refugio Franciscano tras el aseguramiento de animales realizado el pasado 7 de enero en la alcaldía Cuajimalpa, y señaló que valorará la pertinencia de continuar con nuevas mesas de diálogo ante la persistencia de manifestaciones públicas en su contra.

En un comunicado, la Secretaría de Gobierno (SECGOB), encabezada por César Cravioto, informó que desde el domingo 11 de enero mantiene atención directa a la situación derivada del operativo al Refugio Franciscano, y que, a partir de ese hecho, se instalaron mesas de diálogo con la participación de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), la Agencia de Atención Animal (AGATAN), la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

De acuerdo con el Gobierno capitalino, de esas mesas se desprendieron acuerdos para realizar visitas programadas y de seguimiento a los espacios donde se encuentran los animales asegurados, mantener el compromiso de no criminalizar a persona alguna y respetar los procesos judiciales en curso, así como reiterar la instrucción directa de la jefa de Gobierno de no permitir ningún desarrollo inmobiliario o construcción en el predio ubicado en Cuajimalpa.

La dependencia sostuvo que dichos acuerdos han sido cumplidos.

En el mismo posicionamiento, la SECGOB señaló que durante las mesas de trabajo las autoridades expusieron que varios de los animales presentaban afectaciones físicas y de salud compatibles con situaciones de maltrato y falta de cuidados adecuados, condiciones que forman parte de investigaciones actualmente en curso. Añadió que la fundación del Refugio Franciscano no ha reconocido esta situación: “Resulta preocupante que la fundación del Refugio Franciscano no reconozca esta situación”.

La dependencia consideró contradictorio que, pese al cumplimiento de los acuerdos —incluidas las visitas a los espacios y el compromiso de no permitir construcciones en el predio—, continúen manifestaciones públicas en contra del Gobierno de la Ciudad de México, y afirmó que no resulta claro el objetivo de dichas expresiones.

Este posicionamiento se emitió el mismo día en que alrededor de mil personas marcharon del Monumento a la Revolución al Zócalo capitalino para exigir la devolución de los perros y gatos asegurados durante el operativo en el Refugio Franciscano, con consignas dirigidas a la administración de la jefa de Gobierno y señalamientos contra la intervención gubernamental en el refugio.

La movilización ocurre a más de dos semanas del operativo encabezado por la FGJCDMX, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la PAOT, en el que se ejecutó el aseguramiento precautorio de 936 animales, de los cuales 858 perros quedaron bajo custodia del Gobierno capitalino y fueron trasladados a distintos espacios de resguardo.

Desde el inicio de la diligencia, Brugada asumió públicamente el caso y presentó la intervención como un rescate. Cinco días después, anunció el envío de una iniciativa de Ley para la Regulación de los Refugios de Animales al Congreso de la Ciudad de México, así como la construcción de una Utopía Canina y de un nuevo albergue con capacidad para 600 animales, en medio del conflicto social y político derivado del caso.