Nueva marcha animalista: comparan a Brugada con Cruella de Vil y “pasan lista” a víctimas (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Alrededor de mil personas se movilizaron desde el Monumento a la Revolución hacia el Zócalo de la Ciudad de México para exigir la devolución de los perros y gatos asegurados durante el operativo realizado el pasado 7 de enero en el Refugio Franciscano, ubicado en la alcaldía Cuajimalpa.

La protesta se desarrolló en medio de un conflicto político y social abierto tras la intervención del Gobierno de la Ciudad de México en el refugio mencionado, operación que fue asumida públicamente por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y que derivó en el anuncio de una iniciativa de Ley para la Regulación de los Refugios de Animales ante el Congreso de la Ciudad de México, así como en la promesa de la construcción de una Utopía Canina en la alcaldía Gustavo A. Madero y de un nuevo albergue con capacidad para 600 animales.

Este 25 de enero, el contingente avanzó por Avenida de la República, Paseo de la Reforma, Juárez, Eje Central y 5 de Mayo, encabezado por una lona con la frase “Salvar vidas no es delito”.

Durante el recorrido, las y los manifestantes corearon consignas como “¡Gobierno maldito, devuelve a los perritos!”, “¡No fue rescate, fue despojo!”, “¡Sin refugio no hay Mundial!”, “¡La vida no se vende!” y “¡Somos protectores, no somos criminales!”. En distintas pancartas se leía “¡Devuelvan a los franciscanos a su hogar!” y “¡No al maltrato animal!”.

Entre los mensajes exhibidos destacaron carteles con retratos de la jefa de Gobierno modificados para caracterizarla como el personaje Cruella de Vil, así como consignas dirigidas directamente a su administración: “¡Clara Brugada, devuelve a la manada!”, “¡Clara, si no devuelves el refugio con sus perros no habrá Mundial!” y “¿Gobierno animalista?, ¿dónde están los perritos faltantes?”.

En el trayecto también participaron perros transportados en carriolas, jaulas o caminando junto a las personas que integraban la marcha.

Al llegar al Zócalo, los manifestantes realizaron un mitin y colocaron pancartas en las rejas instaladas frente a Palacio Nacional.

Con apoyo de un equipo de sonido, integrantes del movimiento pronunciaron un discurso en el que señalaron: “Desde el fondo de nuestro corazón queremos decirle que esto no solamente es algo histórico, jamás se va a olvidar en la protección de animales en este país, esta lucha, este movimiento de amor; recuerden que ustedes han sido, son y seguirán siendo la fuerza, la esperanza, que mantienen los franciscanos”.

También realizaron un pase de lista con nombres de algunos de los animales retirados del refugio, bajo la consigna de que “todos tienen nombre, no son un número”.

¿Qué pasó en el Refugio Franciscano?

La movilización ocurrió a más de dos semanas del operativo encabezado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), con apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), en el que participaron alrededor de 200 elementos y se ejecutó el aseguramiento precautorio de 936 animales.

De acuerdo con la información oficial, 858 perros quedaron bajo custodia del Gobierno capitalino y fueron trasladados a tres espacios de resguardo: un albergue en el Ajusco, la Utopía Gustavo A. Madero y la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la SSC.

Desde el inicio de la diligencia, la jefa de Gobierno asumió públicamente el caso y presentó la intervención como un rescate. El operativo fue difundido mediante mensajes e imágenes oficiales, lo que colocó el tema en la agenda pública y detonó una reacción social marcada por cuestionamientos sobre la logística del traslado, la capacidad del gobierno para resguardar a casi mil animales y las condiciones en las que fueron concentrados.

Cinco días después del aseguramiento, el 12 de enero, Brugada anunció el envío de una iniciativa de ley para la Regulación de los Refugios de Animales al Congreso de la Ciudad de México, así como la construcción de una Utopía Canina y un nuevo albergue con capacidad para 600 animales. Estos anuncios se produjeron en medio del conflicto derivado del caso y de las protestas de colectivos animalistas.

¿Qué dicen las autoridades de los animales asegurados?

El 23 de enero último, a más de dos semanas del aseguramiento del Refugio Franciscano, la jefa de Gobierno encabezó una visita pública a la BVA, en lo que constituye la última ocasión en que su administración informó de manera directa sobre las condiciones de los perros retirados del refugio.

Durante el recorrido, señaló que la BVA fue acondicionada para recibir hasta 900 perros provenientes del Refugio Franciscano, además de su capacidad regular de 450 animales, y precisó que 371 perros del refugio se encontraban bajo resguardo en esa sede. Sobre el traslado de los animales desde la Utopía Gustavo A. Madero, indicó: “Se van a ir paulatinamente haciendo los traslados, de acuerdo a la visión médica que nos vayan diciendo”.

En esa misma visita, la secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, detalló que del total de 858 perros bajo custodia gubernamental, 304 se encontraban en el albergue del Ajusco, 183 en la Utopía Gustavo A. Madero y 371 en la BVA.

Informó que 171 perros estaban en estado de salud delicado, 638 en condición regular y 49 estables; además, reportó 262 perros bajo tratamiento médico, 30 traslados al Hospital Veterinario de la Ciudad de México, nueve altas médicas y seis fallecimientos posteriores al operativo, asociados a condiciones previas al aseguramiento. (Con información de Miguel Dimayuga)