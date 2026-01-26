Detectan 75 casos de riesgo suicida en escuelas de CDMX

Brugada en la presentación de los resultados. Foto: Gobierno de la Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que, de marzo de 2025 a enero de 2026, la estrategia escolar Vida Plena, Corazón Contento permitió detectar y atender 75 casos de riesgo suicida en planteles de educación secundaria y media superior de la capital.

Este 26 de enero, durante la presentación de resultados realizada en la Escuela Secundaria Diurna número 148 “Lao Tsé”, en la alcaldía Iztacalco, la mandataria capitalina se comprometió a que en 2026 el programa tendrá el 100% de cobertura en secundarias y planteles de educación media superior de la capital mexicana, manteniendo la intervención periódica y la atención directa en las comunidades escolares.

Afirmó que la estrategia ha beneficiado a más de 700 mil personas, de las cuales 593 mil son estudiantes, mediante la intervención de 200 profesionales de la salud mental que acuden de forma periódica a los planteles educativos.

De acuerdo con la información expuesta, el personal especializado visita 812 escuelas secundarias, lo que representa el 98% del total de este nivel en la Ciudad de México, así como 285 planteles de educación media superior, equivalentes al 89% de cobertura. Las visitas se realizan cada 15 días y forman parte de un esquema de atención continua.

Brugada indicó que, como resultado de este trabajo, se han desarrollado 11 mil 500 actividades, entre talleres, charlas, pláticas y espacios de escucha activa, dirigidas no solo a estudiantes, sino también a personal docente, directivos y madres y padres de familia.

Y aseguró que las acciones han permitido identificar situaciones de violencia sexual, violencia escolar y casos de riesgo suicida que fueron canalizados a instancias correspondientes.

Dijo que “no hay bienestar posible ni vida plena sin el cuidado de la salud mental” y subrayó que la estrategia coloca la atención emocional al mismo nivel que la salud física, con énfasis en la prevención del suicidio y el consumo de sustancias psicoactivas.

En ese contexto, presentó datos oficiales sobre suicidio en la capital. Precisó que la Ciudad de México ocupa el lugar 28 de 32 entidades federativas en tasa de suicidio, con 5.3 casos por cada 100 mil habitantes, por debajo de la media nacional de 7.1. No obstante, por su volumen poblacional, la capital se ubica en el cuarto lugar nacional en cifras absolutas.

En 2025 se registraron 493 casos de suicidio en la Ciudad de México, principalmente en mujeres de entre 15 y 19 años y hombres de 20 a 24 años, lo que, según indicó, refuerza la decisión de focalizar la estrategia en comunidades escolares.

Guías de actuación ante el riesgo suicida

Como parte de la presentación, se dieron a conocer las guías de actuación ante el riesgo suicida dirigidas a escuelas de secundaria y media superior. Estas contemplan cinco niveles: riesgo suicida leve, moderado, alto, inminente y posvención, con el objetivo de establecer rutas de actuación, canalización y acompañamiento ante distintos escenarios de riesgo

La secretaria de Salud, Nadine Gasman Zylbermann, explicó que las guías se alinean con los principios de atención primaria a la salud y están basadas en un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad y toma de decisiones sustentada en evidencia científica.

Por su parte, el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), Luciano Concheiro, señaló que la estrategia integra el bienestar emocional como un componente de la política educativa y permite fortalecer la atención oportuna dentro de los planteles.

Durante el acto también participó una estudiante del plantel sede, quien refirió que la estrategia permitió identificar emociones, reconocer señales de alerta y conocer mecanismos de apoyo dentro de la escuela.