Frío intenso cubrirá toda la CDMX en las primeras horas del martes; heladas en estas dos alcaldías

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Toda la capital del país amanecerá bajo frío intenso este martes y en dos alcaldías se pronostican incluso heladas.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México informó que se activa Alerta Naranja para dos alcaldías y Alerta Amarilla para las otras 14 por pronóstico de bajas temperaturas para la madrugada y la mañana del 27 de enero.

La Alerta Naranja por frío intenso y heladas se activó para las demarcaciones Milpa Alta y Tlalpan.

Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del martes 27/01/2026 en las demarcaciones: Milpa Alta y Tlalpan.



— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC, January 26, 2026

Ahí se pronostican temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius entre las 00:00 y las 08:00 horas del 27 de enero.

Asimismo, se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para las demarcaciones Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Se prevén ahí temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, en el mismo horario.

Recomendaciones para el frío

Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana

Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío

Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura

Ingerir abundante agua

Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial

En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.

Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Proteger a niñas, niños, personas de la tercera edad y embarazadas

Mantener esquema de vacunación actualizado (covid, influenza y neumococo).

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.