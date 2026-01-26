Sandra Cuevas, de nuevo en la polémica por su cercanía con otro presunto delincuente detenido

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La detención de Benoni “N”, identificado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) como presunto generador de violencia en el norte de la capital, reactivó cuestionamientos públicos sobre los vínculos de la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, con personas investigadas o detenidas por delitos de alto impacto.

El señalado fue detenido la noche del viernes en la alcaldía Gustavo A. Madero durante un operativo de agentes de la SSC, realizado en el cruce de Eje 4 Norte y avenida Gran Canal, en la colonia San Pedro El Chico.

De acuerdo con el comunicado oficial de la dependencia, los policías observaron a dos hombres y una mujer manipular bolsitas de plástico como las utilizadas para la venta de droga, por lo que realizaron una revisión preventiva.

En el lugar aseguraron un arma de fuego corta, un cargador, siete cartuchos útiles, 91 dosis de cocaína, 10 bolsitas con marihuana y una bolsa con aproximadamente tres kilogramos del mismo vegetal, además de dinero en efectivo, dos teléfonos celulares, mochilas tipo cangurera y una camioneta color vino.

En el operativo también fueron detenidos una mujer de 27 años y un hombre de 28 años, quienes fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público junto con Benoni “N”, de 41 años.

La SSC informó que, tras un cruce de información, identificó que el sujeto cuenta con un ingreso previo al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de robo agravado.

Además, las indagatorias policiales refieren que los detenidos “al parecer, forman parte de una célula delictiva, generadora de violencia, dedicada a la extorsión y la venta de droga”, y que “posiblemente están relacionados en una agresión contra un hombre que perdió la vida” en la misma demarcación.

Supuesta cercanía

La relación de Benoni con Cuevas

Tras darse a conocer la detención, comenzaron a circular en redes sociales fotografías de la exalcaldesa con Benoni “N”. De acuerdo con reportes periodísticos, la relación pública entre ambos se remonta al 31 de agosto de 2025, durante una rodada de motociclistas realizada en el centro de la capital, evento en el que el detenido apareció junto a Cuevas y en el que una persona murió tras ser arrollada por un motociclista.

Aunque hasta el cierre de esta publicación la exfuncionaria no ha emitido un pronunciamiento formal sobre su relación con el presunto delincuente, sí respondió en X a una publicación de El Financiero, en la que el medio retomó fotografías en las que ambos aparecen juntos, acompañadas de información sobre la detención del presunto generador de violencia.

La respuesta de Sandra Cuevas se limitó a tres palabras: “Amé mis axilas”.

El caso de Benoni “N” se suma a otros antecedentes que han colocado a la exalcaldesa de oposición en el centro de señalamientos públicos por su cercanía con personas identificadas por las autoridades como integrantes de grupos delictivos.

Cuevas y sus relaciones con otros detenidos

En septiembre de 2025, Alejandro “N”, alias “El Choko”, presunto líder de la organización conocida como “La Chokiza”, fue detenido en Ecatepec, Estado de México, bajo cargos que incluyen delincuencia organizada, extorsión, portación de armas, homicidio y despojo.

Días antes de esa detención, el Choko participó de manera visible en la presentación de la organización política “México Nuevo, Paz y Futuro”, encabezada por Cuevas. Durante ese acto público, ella reconoció su presencia y, al ser cuestionada sobre su relación con él, declaró: “Son personas que están trabajando, que son liderazgos, que si tienen algún tema, que la autoridad lo resuelva, no yo”. El Choko, detenido

Tras la detención del hombre, Cuevas realizó transmisiones en redes sociales en las que reconoció haber tenido una relación con él y sostuvo: “Nunca voy a negar que tuve una relación que haya tenido, de cualquier tipo… yo no les pregunto sus antecedentes penales”.

También afirmó que su vínculo fue “efímero” y que no tenía conocimiento de los presuntos delitos atribuidos al detenido al momento de su acercamiento.

Otro antecedente es la detención, en octubre de 2025, de Óscar Giovanni Mata, alias “El Topo”, exservidor público de la alcaldía Cuauhtémoc durante la administración de Cuevas, señalado por autoridades como integrante de La Unión Tepito.

De acuerdo con información oficial, Mata fue detenido por posesión de narcóticos con fines de distribución y, durante la gestión de la ahora empresaria, desempeñó funciones de coordinación territorial en diversas colonias de la demarcación.

En medio de estos antecedentes, el nombre de Sandra Cuevas volvió a circular en redes sociales tras la captura de Benoni “N”.

La SSC no ha informado sobre la apertura de carpetas de investigación que involucren a la exalcaldesa ni ha incluido su nombre en los expedientes relacionados con las detenciones mencionadas.