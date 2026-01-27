Activan alerta por frío durante las primeras horas del miércoles en estas alcaldías de la CDMX

Clima
Activan alerta por frío durante las primeras horas del miércoles en estas alcaldías de la CDMXSe pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 01:00 horas y las 08:00 horas del 28 de enero de 2025. Autoridades emitieron estas recomendaciones.
CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que se activó la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del miércoles en las demarcaciones: Milpa Alta y Tlalpan.
Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 01:00 horas y las 08:00 horas del 28 de enero de 2026.
Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del miércoles 28/01/2026, en las demarcaciones: @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/V2QbEatw84— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 27, 2026
Recomendaciones para el frío
- Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.
- Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.
- Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.
- Ingerir abundante agua.
- Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
- Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.
- Resguardar mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie.
- En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
- Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.
Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.