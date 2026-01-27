Brugada niega que obras cerca del Estadio Azteca busquen detonar una expansión inmobiliaria

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las obras de infraestructura que el Gobierno de la Ciudad de México ejecuta en el sur de la capital rumbo al Mundial de Futbol —principalmente en el entorno del Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca), la Calzada de Tlalpan y zonas aledañas— no están orientadas a detonar una expansión inmobiliaria ni a atender exclusivamente el evento deportivo, sino a resolver rezagos urbanos históricos, afirmó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

La morenista declaró lo anterior este martes 27 ante señalamientos públicos de que estos proyectos podrían afectar el abasto de agua de los habitantes: “Decir que estamos quitando agua para el mundial es mentira”.

En conferencia desde el Palacio del Ayuntamiento, Brugada aseguró que las obras contemplan la rehabilitación de pozos para incrementar el suministro, además de acciones para prevenir inundaciones. Informó que un pozo ubicado dentro del estadio quedará bajo control de la ciudad para el servicio de la comunidad, con respaldo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Brugada sostuvo que, aunque el Mundial se desarrollará en un estadio de carácter privado, su administración busca que los beneficios derivados del evento sean públicos y permanentes, particularmente en materia de movilidad, servicios e infraestructura social.

En ese marco, señaló que varias de las obras en curso corresponden a proyectos previamente comprometidos que se aceleraron a partir de la realización del torneo.

Entre las intervenciones prioritarias, la jefa de Gobierno destacó la modernización integral del Tren Ligero de Tasqueña a Xochimilco, obra que permitirá duplicar su capacidad mediante la adquisición de nuevos trenes y la rehabilitación de estaciones.

Indicó que este proyecto beneficiará a habitantes de Xochimilco, Coyoacán, Tlalpan y zonas cercanas al Estadio Ciudad de México, más allá del periodo del Mundial.

También informó sobre la intervención integral en colonias y pueblos originarios ubicados en el entorno del estadio, como Santa Úrsula y Huipulco, donde se realizan trabajos en agua, drenaje, iluminación, recuperación de espacios públicos y servicios urbanos.