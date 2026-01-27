Fortalecer protección a víctimas de extorsión es prioridad: Brugada

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las víctimas de extorsión en la Ciudad de México serán uno de los ejes centrales de las reformas que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que enviará al Congreso local para enfrentar este delito, el cual su administración identificó como prioritario, especialmente en zonas de alta actividad económica como la alcaldía Cuauhtémoc.

Durante una conferencia en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina informó que las modificaciones legales, aún por presentarse, buscarán alinearse con el trabajo realizado a nivel federal y fortalecer la protección a las víctimas, con el objetivo de que la población tenga menos obstáculos para reportar casos de extorsión y que las autoridades puedan intervenir con mayor rapidez.

Brugada explicó que, como parte de las reformas ya aprobadas en materia de extorsión y tentativa, se incrementaron las penas y se estableció que las víctimas no estén obligadas a presentar una denuncia formal para que la autoridad actúe, sino únicamente realizar un reporte.

“Por eso han crecido mucho las detenciones, porque a partir de estas reformas no es necesaria una denuncia, sino con los reportes que nos dé la gente, la información y podemos enfrentar”, afirmó.

La jefa de Gobierno señaló que la estrategia se concentrará en los territorios con mayor incidencia del delito; en particular, mencionó la alcaldía Cuauhtémoc. También estará acompañada de una campaña pública contra la extorsión: “Vamos a hacer, como hemos mencionado, una gran campaña contra este delito”.

Además, planteó que el combate a la extorsión no recaiga únicamente en las personas afectadas, sino que involucre a distintos sectores de la ciudad: “Vamos a hacer una gran alianza con todos los sectores de la ciudad, todos los sectores, empresarios, comerciantes, escuelas, en fin, para que desde cada uno de los territorios y ámbitos en la ciudad podamos tener claridad de lo que se tiene que hacer para enfrentar (...) ninguna persona o familia puede enfrentar sola este delito”.

La morenista indicó que la estrategia contempla un trabajo permanente y coordinado entre los tres niveles de gobierno, con el fin de dar seguimiento a lo que ocurre en el comercio y en los territorios, así como fortalecer el vínculo con la ciudadanía y difundir las formas de enfrentar la extorsión. En ese marco, hizo un llamado a los gobiernos locales a sumarse a la campaña y promover la denuncia.