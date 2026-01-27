Gabriel Quadri denuncia que un pastor Belga Malinois matÃ³ a su perro (Video)

A la izquierda, Vito, la mascota de Gabriel Quadri, y a la derecha el pastor Belga Malinois con su dueÃ±o antes del ataque. Foto: @g_quadri

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- El exdiputado y excandidato presidencial Gabriel Quadri de la Torre denunciÃ³ la muerte de su perro Vito tras ser atacado por un pastor Belga Malinois suelto en las calles de la alcaldÃ­a CoyoacÃ¡n.

De acuerdo con la denuncia, el incidente ocurriÃ³ el domingo 25 de enero de 2026 alrededor de las 10:00 horas, en la esquina de las calles Cerro del Tesoro y Cerro Dios del Hacha, en la colonia Romero de Terreros.

Quadri paseaba a Vito con correa cuando un pastor Belga Malinois grande, de color oscuro y sin correa, se abalanzÃ³ sobre Ã©l.

Tanto Quadri como el dueÃ±o del Malinois intentaron separar a los animales, pero las lesiones resultaron irreversibles. Horas despuÃ©s, el perro falleciÃ³ debido a la gravedad de las heridas.

El mismo domingo por la tarde, Quadri compartiÃ³ en su cuenta de X el primer mensaje de denuncia: detallÃ³ los hechos, identificÃ³ la raza y la ubicaciÃ³n exacta del ataque, y expresÃ³ su desolaciÃ³n e indignaciÃ³n.

PidiÃ³ ayuda a los vecinos para identificar al responsable, ya que en el momento de la emergencia no habÃ­a podido recabar informaciÃ³n.

Al dÃ­a siguiente, Quadri ampliÃ³ su denuncia. PublicÃ³ fotografÃ­as del Malinois y su dueÃ±o captadas por una cÃ¡mara de vigilancia cercana, y reiterÃ³ que el animal representaba un peligro pÃºblico. MÃ¡s tarde compartiÃ³ imÃ¡genes de Vito momentos antes del ataque caminando tranquilamente con correa, y defendiÃ³ su carÃ¡cter: "JamÃ¡s agrediÃ³ a nadie".

Quadri difundiÃ³ un video de 39 segundos captado por cÃ¡maras de vigilancia que mostrÃ³ el momento exacto del ataque: el Malinois corriÃ³ libremente hacia Vito, quien no representaba amenaza alguna.