La CDMX reforzará operativo contra revendedores de boletos en el concierto de BTS

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras las fallas registradas durante la preventa y la venta general de boletos para el concierto del grupo surcoreano Bangtan Sonyeondan (BTS), la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que su administración reforzará y promoverá operativos para combatir la reventa de boletos en eventos masivos, además de coordinarse con autoridades federales y áreas jurídicas locales para atender este tipo de prácticas.

La mandataria capitalina señaló que su administración mantendrá trabajos conjuntos con la Consejería Jurídica y con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para enfrentar la reventa, así como para garantizar condiciones de seguridad en espectáculos de alta demanda.

En ese contexto, Brugada expresó: “Nos da gusto que la Ciudad de México se esté convirtiendo en un gran referente internacional de grandes espectáculos”.

También manifestó su respaldo a la postura de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el sentido de propiciar que BTS realice más presentaciones en la capital del país.

Según lo expuesto, el gobierno capitalino mantiene diálogo con la empresa Ocesa para analizar la disponibilidad y viabilidad de sumar nuevas fechas del grupo surcoreano en la Ciudad de México

Sobre esta posibilidad, la mandataria local morenista declaró: “Si hay más fechas para BTS sería lo mejor, porque la ciudad tomaría con más calma este tipo de eventos internacionales (...) hay que lograr que haya más espacios para que venga más días este grupo”.