Reportan avance de 90 por ciento en la ciclovía de Calzada de Tlalpan

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En conferencia junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto, informó que la ciclovía de Calzada de Tlalpan registra un avance del 90% y se encuentra en su etapa final, pese a las protestas y bloqueos que desde agosto de 2025 mantienen habitantes de la zona y colectivos de trabajadoras sexuales que denuncian afectaciones por la obra.

Basulto detalló que, como parte de los trabajos complementarios, se realiza el desazolve de los 34 kilómetros de la vialidad y una revisión puntual del bajopuente de Taxqueña, donde se atienden condiciones de humedad y se analiza su confinamiento, con el objetivo de concluir la obra y proceder a su apertura.

Durante el mismo acto, el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, señaló que mantiene un diálogo permanente con distintos grupos de trabajadoras sexuales que laboran en la zona de Calzada de Tlalpan, y aclaró que no se trata de un solo colectivo: “Algunos planteamientos no son atendibles y así se les ha dicho, y otros sí lo son, en los que se ha venido avanzando”.

Cravioto afirmó que, desde el inicio de la obra, la SOBSE realizó ajustes tanto en el proceso constructivo como en el diseño de la ciclovía para reducir afectaciones, y sostuvo que la atención a los distintos grupos continuará de manera permanente.

Las declaraciones del secretario de Gobierno y el avance reportado por Basulto se producen luego de una serie de movilizaciones registradas entre agosto y noviembre de 2025, en las que trabajadoras sexuales y vecinos de colonias como Viejo Ejido de Santa Úrsula Coapa acusaron que el proyecto se ejecutó sin consulta previa y con impactos en el uso cotidiano del espacio público.

Entre agosto y octubre de 2025, trabajadoras sexuales encabezaron al menos cinco protestas en las que denunciaron que la ciclovía reduce los espacios donde ejercen su actividad y afecta sus ingresos; en entrevistas con Proceso durante las movilizaciones, algunas inconformes señalaron que la instalación de jardineras y las modificaciones a la vialidad “borran” su presencia del espacio público.

Además de las manifestaciones de trabajadoras sexuales, el 14 de noviembre del mismo año, habitantes de la colonia Viejo Ejido de Santa Úrsula Coapa bloquearon la Calzada de Tlalpan para exigir que se replantee el trazo de la ciclovía, al argumentar que reduce la acera peatonal y genera riesgos para peatones, incluidos menores que acuden a escuelas de la zona.

Pese a ese contexto, durante la conferencia, ninguno de los funcionarios se refirió al descontento social acumulado en torno a la obra promovida por la actual administración capitalina como parte de la infraestructura rumbo al Mundial de Futbol 2026.