Alessandra Rojo de la Vega se somete a antidoping y lanza plataforma contra noticias falsas

Alessandra Rojo de la Vega durante la extracción de sangre. Foto: Victoria Valtierra / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, presentó la plataforma digital “Operación Verdad”, con la que denunció públicamente la existencia de una “campaña sistemática de noticias falsas y ataques digitales” contra su administración.

Este 28 de enero, en conferencia de prensa, la opositora afirmó que, en una primera revisión, se han documentado 46 casos de desinformación, los cuales ya se encuentran disponibles para consulta pública en el sitio operacionverdad.com.

Explicó que la iniciativa surge ante el incremento de presuntos contenidos falsos difundidos en redes sociales y otros espacios digitales, los cuales, afirmó, buscan desacreditar el trabajo del gobierno local que encabeza.

“Cuando entré en política hice un compromiso muy claro: romper con las viejas prácticas, no mentirle a la gente y no desaparecer después de pedir el voto. Aquí la verdad es nuestro estandarte y la cercanía nuestra identidad”, declaró.

Rojo de la Vega detalló que “Operación Verdad” funcionará como un centro de verificación de hechos abierto a la ciudadanía y a medios de comunicación.

La plataforma contará con un buscador de verificación inmediata de información difundida en redes sociales; un catálogo de desmentidos con evidencia fotográfica, documental y audiovisual; un apartado de análisis forense digital orientado a identificar patrones de desinformación, y un módulo de participación ciudadana para reportar información falsa o situaciones que requieran verificación.

Se somete a un antidoping

También dio a conocer los resultados de una prueba toxicológica realizada de manera voluntaria, con el objetivo de responder a señalamientos personales difundidos los últimos días en redes sociales. Indicó que una segunda prueba de sangre será procesada en los próximos días y que su resultado se hará público a través de la misma plataforma.

Lo anterior se refirió a una publicación en X del usuario Calleti (@KayetiRey), quien compartió un video de la opositora rascándose la nariz con la frase: “No es novedad que a Alessandra Rojo de la Vega le encante el maldito polvo blanco como a una panista”.

La alcaldesa dijo: “Toman un video mío donde me estoy rascando la nariz para decir que soy adicta a la cocaína, así de bajo y de ruin llegan a ser”.

Entonces, afirmó que su administración mantendrá una estrategia basada en transparencia y rendición de cuentas, y sostuvo que la respuesta frente a la desinformación será pública y documentada. “La verdad siempre alcanza, el trabajo siempre se nota y la gente siempre manda”, señaló.