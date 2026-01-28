Cae en Amecameca “El Seven”, presunto líder de la Familia Michoacana en CDMX y Edomex

Juan "N", "El Seven", presunto cabecilla de La Familia Michoacana en el Valle de México. Foto: FGJCDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) recapturó a Juan “N”, alias “El Seven”, señalado como probable líder de una facción vinculada con La Familia Michoacana, grupo criminal relacionado con delitos como narcomenudeo, extorsión y homicidio.

Juan “N” fue localizado en el municipio de Amecameca de Juárez, Estado de México, donde fue reaprehendido el martes 27 de enero, por elementos de la Fiscalía capitalina y del Estado de México.

Posteriormente, fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Sur, donde la autoridad judicial determinará su situación jurídica.

El hombre ya había sido capturado previamente e incluso sentenciado por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, informó la Fiscalía en un comunicado. Lo anterior, por hechos ocurridos el 6 de septiembre del 2019 en la alcaldía Milpa Alta, cuando, “agredió a la víctima con un objeto punzocortante, provocándole lesiones que pusieron en peligro su vida”.

?? La Fiscalía CDMX reaprehende a probable líder de una facción vinculada a La Familia Michoacana



El sentenciado incumplió las obligaciones procesales impuestas por el juez bajo el beneficio de tratamiento en libertad, por lo que se obtuvo la revocación y se ordenó su… pic.twitter.com/pH2oNkUbE5 — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) January 27, 2026

Por dichos actos, el 27 de octubre de 2021, el juez, mediante proceso abreviado, le impuso a Juan “N” una pena de cinco años de prisión y concedió “el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena bajo tratamiento de libertad, sujeto al cumplimiento de diversas obligaciones procesales, entre ellas la presentación periódica ante la autoridad”, informó la fiscalía.

Es decir, Juan “N” llevó su pena en libertad. Sin embargo, dado que no cumplió con la obligación de presentarse periódicamente, el agente del Ministerio Público promovió la revocación del beneficio, la cual fue admitida por la autoridad judicial.

Al no existir respuesta por parte de la defensa ni del sentenciado, se ordenó la emisión de la orden de reaprehensión.

Asimismo, la FGFCDMX vinculó al detenido con una facción de la Familia Michoacana, organización criminal con operación en la zona sur de la Ciudad de México, así como en municipios del Estado de México y Morelos.

Familia Michoacana expande presencia en la CDMX

De acuerdo con el investigador Víctor Manuel Sánchez Valdés, especialista en seguridad y doctor en políticas públicas por el CIDE, la Familia Michoacana es una de las cuatro organizaciones más importantes en el Valle de México, junto con el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa y la Unión Tepito.

En un artículo publicado en “Animal Político” en 2025, el experto explicó que, mediante una búsqueda sistemática en fuentes hemerográficas y con ayuda del software QGis, identificó que la Familia Michoacana tiene presencia en nueve alcaldías de la Ciudad de México y en 77 municipios del Estado de México.

El análisis mostró que la Familia Michoacana tiene el control del sur del Estado de México, en la frontera con Michoacán y Guerrero. Asimismo, el investigador apuntó que en los últimos años la organización ha incrementado su influencia en la Ciudad de México, con actividades como el narcomenudeo y la extorsión a comercios.

Asimismo, expertos en seguridad pública señalan que el grupo se ha visto golpeado por acciones como la Operación Enjambre en el Edomex, en diciembre de 2024; o la Operación Bastión, en marzo del 2025, en la que autoridades estatales y federales aseguraron 21 inmuebles de lujo, presuntamente vinculados a dicha organización criminal.