Un muerto y un lesionado en un ataque directo en barbería de Iztapalapa

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Un hombre fue asesinado y otro resultó lesionado tras un ataque directo con arma de fuego al interior de una barbería en la colonia Estrella del Sur, de la alcaldía Iztapalapa, según información confirmada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Hasta el cierre de esta publicación, la dependencia no ha reportado la detención de los presuntos responsables, pero en una tarjeta informativa precisó que sus policías tomaron conocimiento de lo ocurrido y que los fugitivos huyeron a bordo de una motocicleta color negro con una caja de una empresa de reparto de comida.

Tras el reporte, los oficiales se dirigieron al lugar donde fueron atacadas las víctimas, en un establecimiento ubicado en la esquina de las calles Puentetitla y Ometecutli.

En la escena del crimen, los uniformados se encargaron del acordonamiento de la zona y dieron aviso al agente del Ministerio Público correspondiente, quien quedó a cargo de las indagatorias y de la intervención de los servicios periciales.

De acuerdo con la SSC, los elementos ya realizan el análisis de las cámaras de videovigilancia para identificar a los presuntos implicados. Según los primeros reportes oficiales, los responsables habrían huido a bordo de una motocicleta color negro que portaba una caja de una empresa de reparto de comida.