Descuentos en multas y otros adeudos: Gobierno de CDMX anuncia plan de regularización fiscal

El Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha un plan de regularización fiscal para 2026 que incluye descuentos en multas de tránsito.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha un plan de regularización fiscal que contempla descuentos en multas, recargos y otros adeudos con el objetivo de facilitar que personas físicas y morales se pongan al corriente en sus obligaciones tributarias durante el ejercicio fiscal 2026, de acuerdo con información oficial de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

El programa forma parte de las disposiciones incluidas en el Paquete Económico 2026 y en el Código Fiscal de la Ciudad de México, vigentes desde el 1 de enero de 2026, y está dirigido a contribuyentes con adeudos acumulados por conceptos como multas de tránsito no graves, impuesto predial y derechos por el suministro de agua.

Autoridades capitalinas informaron que el esquema busca incentivar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales mediante la eliminación de recargos y la reducción de sanciones económicas, sin incrementar tasas impositivas ni crear nuevos gravámenes en la capital del país.

Plan de regularización fiscal de CDMX entra en vigor en 2026

La Secretaría de Administración y Finanzas detalló que el plan de regularización fiscal tiene como propósito ampliar la base de contribuyentes cumplidos y facilitar la recuperación de adeudos históricos mediante estímulos fiscales temporales. Las medidas están dirigidas tanto a personas propietarias de viviendas como a pequeños comercios y contribuyentes con sanciones administrativas pendientes.

El programa considera la aplicación de beneficios fiscales siempre que los contribuyentes regularicen su situación correspondiente al ejercicio fiscal vigente y cumplan con los requisitos establecidos en las reglas de operación.

Multas de tránsito no graves tendrán descuentos de hasta 90 %

En el caso de las multas por infracciones de tránsito no graves, el plan establece descuentos de hasta 90% sobre el monto de la multa principal, además de la condonación total de recargos y actualizaciones generadas por la falta de pago en años anteriores.

La autoridad fiscal precisó que estos beneficios no aplican para infracciones relacionadas con el uso indebido de carriles confinados, ciclovías, hechos que hayan causado lesiones ni sanciones vinculadas con la comisión de delitos, las cuales quedan excluidas del esquema de regularización.

Condonaciones en predial para cuentas con adeudos acumulados

El plan de regularización fiscal también contempla la condonación total de multas y recargos en el impuesto predial para contribuyentes que mantienen adeudos de ejercicios anteriores. Para acceder a este beneficio, es necesario cubrir el pago correspondiente al ejercicio fiscal 2026.

En el caso de inmuebles clasificados en los rangos catastrales de menor valor, el Gobierno capitalino implementó un esquema de cuota fija que permite liquidar adeudos históricos mediante un pago único, establecido en mil pesos para vivienda y dos mil pesos para pequeños comercios, conforme a la normatividad vigente.

Adeudos por agua incluyen eliminación de recargos y multas

En materia de derechos por el suministro de agua, el programa establece la condonación del 100% de multas y recargos acumulados por falta de pago en ejercicios anteriores. Este beneficio aplica para usuarios que regularicen su situación fiscal correspondiente a 2026.

Las disposiciones incluyen tanto tomas de uso doméstico como determinados giros comerciales, de acuerdo con los criterios definidos por la autoridad fiscal y los lineamientos publicados en la normatividad aplicable.

Reglas de operación y plazos para acceder a los beneficios

La Secretaría de Administración y Finanzas informó que las reglas de operación del plan de regularización fiscal, así como los procedimientos para acceder a los descuentos y condonaciones, se publican en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. En estos lineamientos se detallan los requisitos, plazos y mecanismos de pago.

Algunos de los estímulos fiscales cuentan con vigencia limitada, con plazos que en ciertos casos se extienden hasta el 31 de marzo de 2026, por lo que la autoridad recomendó a los contribuyentes revisar con anticipación las condiciones aplicables a cada tipo de adeudo.

Canales oficiales para consultar y pagar adeudos en CDMX

Las autoridades capitalinas indicaron que los contribuyentes pueden consultar su situación fiscal, generar líneas de captura y realizar pagos a través de los canales oficiales, que incluyen el portal electrónico de la Tesorería, la aplicación móvil habilitada por la SAF y los centros de atención autorizados.

El Gobierno de la Ciudad de México señaló que este plan de regularización fiscal forma parte de una estrategia para mejorar la recaudación, ampliar el cumplimiento tributario y mantener finanzas públicas estables durante el ejercicio fiscal 2026, mediante incentivos y facilidades administrativas para quienes registran adeudos históricos.