El frío no suelta a estas dos alcaldías de CDMX: alerta para las primeras horas del viernes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de Méxicó informó que se activó Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas en dos alcaldías capitalinas por tercer día consecutivo.

Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 03:00 y las 08:00 horas del 30 de enero.

La Alerta Amarilla por frío se activó en las demarcaciones Milpa Alta y Tlalpan para la madrugada y mañana del viernes.

Recomendaciones para el frío

Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.

Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.

Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.

Ingerir abundante agua.

Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.

Resguardar mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie.

En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.

Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.