Juzgadores electos de CDMX que reprueben evaluación... serán capacitados para un segundo examen

Los magistrados del TDJ de la CDMX, Ixchel Álzaga Alcántara, Nahyeli Ortiz Quintero, el presidente Nicolás Jerónimo Alejo y Diego Armando Guerrero García Alejo. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) de la Ciudad de México anunció que, si en la evaluación de los juzgadores que resultaron electos en los comicios de 2025 hay quienes reprueben el examen, les dará capacitación para tener la oportunidad de presentar la prueba una segunda y última ocasión.

Este jueves los magistrados del TDJ, Nahyeli Ortiz Quintero, Ixchel Álzaga Alcántara, Diego Armando Guerrero García y el presidente de dicho cuerpo colegiado, Nicolás Jerónimo Alejo, realizaron un recorrido en ocho juzgados familiares de proceso escrito donde hablaron sobre la próxima evaluación de los nuevos juzgadores.

Jerónimo Alejo detalló que el Pleno del TDJ ya trabaja en la elaboración de los lineamientos de evaluación y que habrá dos etapas de examen para que, si algún juez o magistrado reprueba, tendrán un periodo de capacitación y podrá presentar el examen una segunda vez.

Si vuelve a reprobar el examen, el Pleno del TDJ lo retirará de sus funciones y su resolución será irrevocable e inatacable.

Al recorrido también acudió el titular del Órgano de Evaluación del Desempeño Judicial, Israel Sandoval Jiménez; quien analizará la operación de los juzgados y estará a cargo de recoger quejas de malas prácticas al interior del Poder Judicial de la CDMX.

Para el caso de detectar alguna anomalía deberá informar al Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas del TDJ; quien, en caso de comprobar el hecho denunciado, lo hará de conocimiento de los magistrados para que resuelvan lo que en derecho corresponda.

“El Pleno del TDJ está facultado para dar aviso a la Fiscalía General de Justicia cuando se encuentre alguna actividad que constituya delito, esto para que se inicie la carpeta de investigación correspondiente”, explicó Jerónimo Alejo.