Llaman a reforzar la vigilancia en el Mercado de Sonora contra la venta ilegal de animales

Prohibición de venta de animales vivos en el Mercado de Sonora . Foto: Cuartoscuro / Andrea Murcia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la posibilidad de que la venta ilegal de animales se haya desplazado a calles y comercios aledaños al Mercado de Sonora, el Congreso de la Ciudad de México exhortó a autoridades locales y federales a reforzar la inspección y vigilancia en el entorno inmediato del recinto, a casi un mes de que entró en vigor la prohibición definitiva de esa actividad en mercados públicos.

Este miércoles 28 de enero, la Comisión Permanente del Congreso capitalino pidió al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (Invea) y a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) mantener y fortalecer operativos en locales y vía pública cercanos al mercado, con el fin de verificar que no se comercialicen animales sin autorización.

También solicitó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) coordinarse con autoridades capitalinas para inspeccionar la zona y, en caso de detectar violaciones al Código Penal Federal, iniciar carpetas de investigación ante el Ministerio Público Federal y asegurar a los animales.

El punto de acuerdo fue promovido por legisladores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). En tribuna, la diputada Yolanda García Ortega advirtió que el Congreso local no puede permitir que una resolución judicial “termine convertida en un simple cambio de escenario”, pues aseveró que el comercio ilegal de animales se habría reconfigurado y ahora ocurre en calles, banquetas, accesos y vía pública mediante entregas clandestinas, acuerdos por mensajería y puntos improvisados.

La intervención legislativa se da después de que, el 1 de enero de 2026, entró en vigor la prohibición definitiva de la venta de animales vivos en mercados públicos, tras un litigio de ocho años iniciado a partir de la Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de México.

El Mercado de Sonora, históricamente identificado por esa actividad, dejó de vender animales como parte del cumplimiento de la sentencia.

Como parte del proceso de transición, el Gobierno de la Ciudad de México, a cargo de la morenista Clara Brugada, anunció apoyos económicos directos de 50 mil pesos para cada uno de los 84 locatarios que abandonaron ese giro, así como esquemas de crédito de entre 50 mil y 100 mil pesos, estos últimos administrados por el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (Fondeso).

De manera paralela, la Alcaldía Venustiano Carranza informó una inversión pública de 10 millones de pesos destinada a la rehabilitación del mercado.

En ese contexto, el 8 de enero, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, señaló que su administración vigilará que la venta de animales no continúe de manera clandestina y advirtió que cualquier denuncia derivará en la intervención de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

También pidió a la alcaldía establecer vigilancia permanente y sostuvo que la prohibición aplica para todos los mercados públicos de la capital.

Cambio de giro en Mercado de Sonora

La alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelin Parra, informó que la demarcación decidió no prolongar el litigio y acompañar el cumplimiento de la sentencia mediante diálogo con los locatarios.

Detalló que el cambio de giro afectó a 84 locales y que los nuevos giros autorizados incluyen actividades como venta de accesorios y alimentos para mascotas, herbolaria, artesanías, artículos religiosos y alimentos preparados.