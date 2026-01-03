Este es el calendario de verificación vehicular para la CDMX en el primer semestre de 2026

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) dio a conocer el calendario de verificación vehicular obligatoria correspondiente al primer semestre de 2026.

El calendario se aplicará de enero a junio a los vehículos de combustión interna matriculados en la capital, así como a aquellos de otras entidades que soliciten de manera voluntaria el servicio en la ciudad.

La dependencia explicó que el calendario se define con base en el color del engomado de circulación o el último dígito numérico de la placa. Para el primer semestre de 2026, las fechas son las siguientes:

Engomado amarillo, terminación de placa 5 o 6: enero y febrero.

Engomado rosa, terminación de placa 7 o 8: febrero y marzo.

Engomado rojo, terminación de placa 3 o 4: marzo y abril.

Engomado verde, terminación de placa 1 o 2: abril y mayo.

Engomado azul, terminación de placa 9 o 0: mayo y junio.

La SEDEMA, a través de la Dirección General de Calidad del Aire (DGCA), recordó que la verificación vehicular es obligatoria para los automóviles registrados en la Ciudad de México y para aquellos de otras entidades que opten por realizar el trámite en la capital.

En cuanto a los costos, señaló que tanto el precio de la verificación como la multa por verificación extemporánea permanecen vigentes y sin cambios, ya que están determinados con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor se actualiza de manera anual y es publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a finales de enero.

La dependencia exhortó a las personas propietarias de vehículos a realizar la verificación dentro del periodo que les corresponde, como parte del cumplimiento de los programas ambientales vigentes en la capital.

Para consultar requisitos, costos, citas, así como información sobre vehículos exentos, hologramas especiales o incentivos, la SEDEMA indicó que la información está disponible en su sitio oficial.