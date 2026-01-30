Escondían 150 toneladas de autopartes robadas en un hotel de la colonia Exhipódromo de Peralvillo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un hotel ubicado en la colonia Exhipódromo de Peralvillo, en la alcaldía Cuauhtémoc, fue cateado por autoridades capitalinas y federales, y en el inmueble fueron aseguradas aproximadamente 150 toneladas de autopartes posiblemente robadas, según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Cateo en hotel. Foto: SSC

En un comunicado, la dependencia precisó que el inmueble era utilizado como bodega y estaba dividido en planta baja y tres niveles, con un total de 42 habitaciones destinadas al almacenamiento y distribución de refacciones vehiculares.

Piezas aseguradas. Foto: SSC

La diligencia se realizó como resultado de trabajos de investigación de gabinete y campo desarrollados por la SSC, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México.

El lugar, ubicado en la calle Enrique Granados, fue identificado por los oficiales gracias a labores de vigilancia fija y móvil en la zona. Con los datos recabados, un agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Estratégica de Robo de Vehículos solicitó la orden de cateo, la cual fue autorizada por un juez de control.

El operativo incluyó un despliegue policial en las inmediaciones del predio y contó con apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Guardia Nacional. Según la SSC, la intervención se realizó sin uso de violencia y bajo los protocolos de actuación policial y respeto a los derechos humanos.

Durante el cateo fueron aseguradas al menos siete placas de circulación, así como puertas, faros, parabrisas, calaveras, vidrios, cofres, rines, llantas, medallones, facias, salpicaderas, puertas de cajuela y vehículos desmantelados de distintos modelos y marcas. El conjunto de lo decomisado suma alrededor de 150 toneladas.

Decenas de rines decomisados. Foto: SSC

El inmueble fue sellado y quedó bajo resguardo policial. Las autopartes aseguradas fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien continuará con las investigaciones del caso.