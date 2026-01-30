Clima

Frente frío activa alertas por bajas temperaturas y heladas para la madrugada del sábado en CDMX

En estas siete alcaldías se pronostican temperaturas de entre 1 y 6 grados Celsius entre las 00:00 horas y las 08:00 horas del 31 de enero. Autoridades emitieron estas recomendaciones.
viernes, 30 de enero de 2026 · 15:04

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informa que se activa alerta naranja por pronóstico de temperaturas bajas y heladas para la madrugada y mañana del sábado en las demarcaciones: Milpa Alta y Tlalpan.

Se pronostican temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius entre las 00:00 horas y las 08:00 horas del 31 de enero.

Asimismo, se activa alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado en las demarcaciones: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras y Xochimilco.

Se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, de las 00:00 horas a las 08:00 del 31 de enero.

Recomendaciones para el frío

  • Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.
  • Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.
  • Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.
  • Ingerir abundante agua.
  • Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
  • Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.
  • Resguardar mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie.
  • En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
  • Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.

