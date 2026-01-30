Inauguran la ruta Quetzalcóatl de la Línea 4 del Metrobús; va de Reforma al AICM

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A 132 días del Mundial de Futbol 2026, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, puso en operación la nueva ruta Quetzalcóatl de la Línea 4 del Metrobús, que conecta la Glorieta de Amajac, sobre Paseo de la Reforma, con las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La ampliación incorpora 19 autobuses eléctricos y tiene una ruta que recorre 29 kilómetros en los que atraviesa puntos considerados estratégicos para la movilidad urbana y aeroportuaria, entre ellos la Terminal de Autobuses del Oriente (TAPO), el Centro Histórico, Paseo de la Reforma y Buenavista.

“El día de hoy 19 unidades entran en servicio, justamente bajo la perspectiva de la electromovilidad, que es el rumbo y el futuro al que queremos llevar al transporte de la Ciudad de México”, dijo Brugada este 30 de enero en el arranque de la ruta, desde el Monumento a la Revolución.

Ahí precisó que la adquisición de autobuses representó una inversión de 112 millones de pesos realizada por los concesionarios del sistema. Las nuevas unidades se incorporan a la flota de la Línea 4, que ahora suma 124 autobuses, de los cuales 74 son eléctricos.

La mandataria vinculó la puesta en marcha de esta ruta con las acciones que su administración prevé implementar de cara al Mundial de Futbol 2026, pues en la presentación indicó que el evento internacional es considerado como una coyuntura para acelerar proyectos de infraestructura y movilidad que, dijo, permanecerán en beneficio de la ciudad una vez concluido el torneo.

También estuvo presente el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, quien detalló que la incorporación de los 19 autobuses eléctricos representa un avance en la transición tecnológica del sistema: “La instrucción de la jefa de Gobierno es avanzar a la electromovilidad, hoy se da un paso más en ese sentido”.

Por su parte, la directora general del Metrobús, Rosario Castro Escorcia, precisó que el servicio ofrecerá 491 espacios disponibles de manera simultánea para usuarios, de acuerdo con la capacidad de las unidades en circulación, con una frecuencia estimada de nueve minutos y una proyección aproximada de tres mil viajes diarios.

Castro Escorcia detalló que las unidades eléctricas miden 8.5 metros, cada una tiene capacidad para transportar hasta 70 pasajeros, cuentan con baterías de 350 kWh y una vida útil estimada de 15 años. Añadió que los autobuses están equipados con sistemas de videovigilancia conectados al centro de control del Metrobús, así como con cobro a bordo.

La flota eléctrica corresponde a unidades marca Sunwin, modelo SWB6859EV, operadas por la empresa Conexión Centro Aeropuerto (CCA) dentro del corredor confinado de la Línea 4.

De acuerdo con una tarjeta informativa del Metrobús, estas unidades tienen accesibilidad para personas con discapacidad, espacios para perros guía, puertos USB, cámaras interiores y exteriores, validadores y sistema de geolocalización. La operación estará a cargo de 45 operadores distribuidos en tres turnos para cubrir los horarios vinculados al aeropuerto.