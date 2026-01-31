Frente frío: alerta por bajas temperaturas y heladas en toda la CDMX durante madrugada del domingo

Clima
Frente frío: alerta por bajas temperaturas y heladas en toda la CDMX durante madrugada del domingoSe pronostican temperaturas que van 1 hasta 6 grados en las diferentes demarcaciones capitalinas durante las primeras horas del domingo. Autoridades emitieron estas recomendaciones.
CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informa que se activa la alerta naranja por pronóstico de temperaturas bajas y heladas para las primeras horas del domingo en las demarcaciones: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.
Se pronostican temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius entre las 00:00 y las 09:00 horas del domingo 1 de febrero de 2026.
Asimismo, se activa la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas en las demarcaciones: Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza.
Se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, durante el mismo periodo de tiempo.
Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas y heladas para la madrugada y mañana del domingo 01/02/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @TuAlcaldiaGAM, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 31, 2026
Se activa #AlertaAmarilla por… pic.twitter.com/RFA9gr4xa8
Recomendaciones para el frío
- Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.
- Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.
- Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.
- Ingerir abundante agua.
- Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
- Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.
- Resguardar mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie.
- En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
- Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.
Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.