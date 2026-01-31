Clima

Frente frío: alerta por bajas temperaturas y heladas en toda la CDMX durante madrugada del domingo

Se pronostican temperaturas que van 1 hasta 6 grados en las diferentes demarcaciones capitalinas durante las primeras horas del domingo. Autoridades emitieron estas recomendaciones.
sábado, 31 de enero de 2026 · 15:03

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informa que se activa la alerta naranja por pronóstico de temperaturas bajas y heladas para las primeras horas del domingo en las demarcaciones: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

Se pronostican temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius entre las 00:00 y las 09:00 horas del domingo 1 de febrero de 2026.

Asimismo, se activa la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas en las demarcaciones: Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza.

Se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, durante el mismo periodo de tiempo.

Recomendaciones para el frío

  • Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.
  • Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.
  • Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.
  • Ingerir abundante agua.
  • Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
  • Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.
  • Resguardar mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie.
  • En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
  • Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.

