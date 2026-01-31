Vacunan a estudiantes de la UNAM tras detectar caso sospechoso de sarampión

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras identificar el caso sospechoso de sarampión en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en los últimos tres días se han aplicado mil 899 vacunas contra el virus a integrantes de la comunidad universitaria, informó la Dirección General de Atención a la Salud (DGAS).

La dependencia a cargo de Gustavo Olaiz agregó que, partir del próximo martes 2 de febrero, cuando reinicien las clases, se reforzará la vacunación para la población universitaria que lo requiera.

En tanto, los detalles de fechas, horarios y planteles de estas jornadas serán publicados el mismo martes 2.

En un comunicado, la DGAS informó que, desde que la Facultad de Medicina comunicó la identificación del caso sospechoso de sarampión, -el miércoles 28-, se llevaron a cabo “las acciones pertinentes para atender el caso, en coordinación y comunicación permanente con las autoridades de salud”.

Recomendaciones de vacunación

La DGAS agregó que articula “acciones preventivas constantes y jornadas permanentes de inmunización”, previo al reinicio de clases.

Entonces, emitió las siguientes recomendaciones: