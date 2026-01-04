Protestan en CDMX por la intervención estadunidense en Venezuela

Protestas en la CDMX por la intervención de EU en Venezuela. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- A menos de 24 horas de que Estados Unidos ejecutó ataques militares en Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro, grupos con posturas encontradas se manifestaron este sábado frente a las embajadas de Estados Unidos y de Venezuela en la Ciudad de México, en la primera jornada de movilizaciones del 2026 vinculadas directamente con el giro político-militar en el país sudamericano.

Desde antes de las 11:00 horas, cientos de personas se concentraron frente a la Embajada de Estados Unidos, en la colonia Irrigación, de la alcaldía Miguel Hidalgo, para rechazar la intervención militar ordenada por Washington y exigir la liberación del dictador, heredero del régimen de Hugo Chávez.

La protesta fue convocada por la Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela, la Internacional Antifascista y otras organizaciones.

Durante el mitin, los participantes calificaron la operación estadunidense como una advertencia para América Latina y denunciaron lo que consideraron una política sistemática de Estados Unidos contra gobiernos que identifica como obstáculos a sus intereses.

Portaron banderas de Venezuela y Palestina, así como pancartas con mensajes como “América Latina no es el patio trasero de EU” y “No a la guerra contra la República Bolivariana de Venezuela”, además de corear consignas a favor de Maduro.

En el transcurso de la movilización, un grupo de manifestantes realizó pintas en las puertas de la sede diplomática y lanzó una piedra contra las instalaciones.

A unos metros, los organizadores del mitin llamaron a evitar provocaciones y reiteraron el carácter pacífico de la protesta. A las 11:40 horas arribaron policías con equipo antimotines, quienes permanecieron en observación sin que se reportaran incidentes mayores.

Entre las voces que tomaron el micrófono en la protesta estuvo la internacionalista mexicana, Nydia Egremy, quien afirmó que el ataque “viola todas las normas del derecho internacional” y lo vinculó con el incremento de la presencia militar estadunidense en la región del Caribe en semanas recientes.

Ali Duarte, periodista e internacionalista, advirtió que los mensajes provenientes de Washington tienen implicaciones regionales, al referirse a declaraciones recientes del expresidente estadunidense Donald Trump sobre México y su gobierno.

Tras permanecer frente a la sede de la Unión Americana ubicada en Calzada Legaria y Casa de la Moneda, el contingente se trasladó hacia la embajada de Venezuela, en la calle de Schiller, colonia Polanco.

Durante el recorrido hacia la estación del Metro San Joaquín, se registraron expresiones de molestia de vecinos y automovilistas por el paso del grupo y las consignas a favor del mandatario venezolano.

De manera paralela, en las inmediaciones de la Embajada de Venezuela se congregaron venezolanos residentes en México que expresaron su respaldo a la operación militar estadunidense y a la captura de Maduro.

Ahí, ante medios de comunicación, algunos venezolanos y capitalinos calificaron la intervención estadunidense como “una operación impecable” y manifestaron su respaldo al presidente de dicho país, Donald Trump.

Sin embargo, entre los manifestantes a favor de la extracción de Maduro, hubo quienes plantearon que el escenario abierto tras la detención debe conducir a una transición política encabezada por venezolanos.

La coexistencia de ambas posturas derivó en confrontaciones verbales entre manifestantes mexicanos y venezolanos contrarios a la intervención y quienes celebraban la caída del mandatario, lo que motivó el despliegue de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para evitar enfrentamientos físicos.

Estefany Silva, una de las manifestantes venezolanas, expresó a medios su inconformidad por las protestas en defensa de Maduro realizadas por personas no venezolanas y afirmó: “Nosotros tenemos 26 años deseando y anhelando que este momento llegara”.

Además de estas concentraciones, un grupo reducido de civiles y actores políticos se manifestó nuevamente frente a la embajada estadunidense para exigir una campaña internacional contra lo que calificaron como una “agresión imperialista” y demandar la liberación del presidente venezolano.

En ese contexto, Salvador Ferrer, del Sindicato Independiente de la Universidad Autónoma Metropolitana, llamó a realizar protestas frente a sedes diplomáticas de Estados Unidos en otros países.

Las movilizaciones ocurrieron después de que el gobierno mexicano expresó su rechazo a la intervención militar en Venezuela y recordó el llamado de las Naciones Unidas a que los Estados se abstengan de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otros países.