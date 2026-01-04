Ruta Glorieta Cuitláhuac–Alameda Tacubaya llega a su fin: esto debes saber antes del último día

Se acaba la ruta Glorieta Cuitláhuac–Alameda Tacubaya: este es el día en que deja de operar.. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El Metrobús de la Ciudad de México anunció el fin de la ruta de apoyo Glorieta Cuitláhuac–Alameda Tacubaya, habilitada como alternativa de movilidad durante la modernización de la Línea 1 del Metro.

El organismo explicó que el servicio se retira al considerarse concluida su función de apoyo, en el contexto del restablecimiento de la operación del Metro en el corredor poniente-centro que estuvo en obras.

La medida entra en vigor a partir del lunes 5 de enero de 2026, fecha en la que la ruta dejará de operar, de acuerdo con el aviso difundido por Metrobús.

La ruta Glorieta Cuitláhuac–Alameda Tacubaya operó desde noviembre de 2023 y, según la autoridad, fue extendida en abril de 2024 para atender la demanda de traslados derivada de los cierres parciales y ajustes operativos por los trabajos en la Línea 1. Durante su funcionamiento, el servicio conectó puntos estratégicos de transferencia, incluidos enlaces con la Línea 7 y la Línea 9 del Metro, como parte de la estrategia de movilidad para mantener opciones de traslado en la zona.

El anuncio ocurre después de que el Gobierno capitalino informara la reapertura total de la Línea 1, tras la modernización del tramo intervenido. Con el restablecimiento de esa línea, Metrobús indicó que el servicio emergente “se da por concluido” al haber cumplido el periodo de apoyo definido.

Qué rutas continúan en Línea 7

Metrobús precisó que, aunque se retira la ruta de apoyo Glorieta Cuitláhuac–Alameda Tacubaya, se mantiene el servicio regular de la Línea 7 con las rutas:

Indios Verdes – Campo Marte

Hospital Infantil La Villa – Campo Marte

Indios Verdes – La Diana

Hospital Infantil La Villa – La Diana

Garibaldi – Campo Marte

Además, el organismo informó que los autobuses de 12 metros que se utilizaban en el servicio de apoyo serán incorporados a las rutas Garibaldi–Campo Marte e Indios Verdes–La Diana, por lo que continuarán circulando por Paseo de la Reforma.

Recomendaciones operativas

Ante la coexistencia de varios servicios en un mismo corredor, Metrobús llamó a las personas usuarias a verificar la pantalla superior frontal y lateral de cada unidad antes de abordar para confirmar el destino del servicio.

También solicitó mantener el orden en los parabuses, atender las indicaciones del personal y realizar filas en los sitios señalados para agilizar el flujo de abordaje, especialmente en horas de alta afluencia.

Implementación de la ruta Glorieta Cuitláhuac–Alameda Tacubaya

La ruta Glorieta Cuitláhuac–Alameda Tacubaya fue parte de las medidas temporales para sostener la movilidad cuando la Línea 1 del Metro operó con restricciones por las obras. En ese periodo, diversas autoridades de movilidad difundieron alternativas de traslado con apoyo de servicios emergentes y ajustes en corredores de transporte para conectar zonas afectadas y facilitar transbordos.