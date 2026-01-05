Ataque armado en la colonia Morelos deja un joven muerto y dos mujeres heridas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un ataque con arma de fuego en el cruce de las calles Manuel Doblado y Díaz de León, en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, dejó un joven muerto y dos mujeres lesionadas, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Según una tarjeta informativa de la dependencia, policías capitalinos tomaron conocimiento de tres personas con heridas por disparos de arma de fuego en el sitio mencionado, donde localizaron a un joven de 22 años sobre la cinta asfáltica, con manchas de sangre en el rostro.

Personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) diagnosticó al hombre sin signos vitales, con heridas de bala en la región dorsal y en el antebrazo izquierdo.

En tanto, paramédicos de Protección Civil atendieron a dos mujeres lesionadas: una de 70 años, con herida por disparo de arma de fuego en la región escapular del lado izquierdo, y otra de 34 años, con lesión de bala en el brazo izquierdo. Ambas fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica.

Por separado, la alcaldía Cuauhtémoc informó en Facebook que elementos de su área de Protección Civil acudieron al lugar y brindaron atención a las dos mujeres con heridas de arma de fuego.

En su comunicación, la demarcación no reportó personas fallecidas y señaló que las investigaciones quedarán a cargo de las autoridades competentes.

La SSC indicó que el área fue acordonada y que se dio parte al agente del Ministerio Público para el inicio de las indagatorias y los servicios periciales.

Añadió que ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia y entrevistas ciudadanas en la zona para identificar a los probables responsables.