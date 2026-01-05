Brugada reparte Mega Rosca de 400 metros y 15 mil juguetes por Día de Reyes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó este lunes la celebración del Día de Reyes en la Glorieta del Ángel de la Independencia, donde se repartió una Mega Rosca de 400 metros lineales y se entregaron 15 mil juguetes a niñas y niños.

En el evento, la morenista distribuyó una rosca dividida en 600 tramos de tres kilos cada uno, con un peso total de mil 800 kilos, destinada a aproximadamente 28 mil personas. También se entregaron 28 mil leches de 180 mililitros.

Ahí, Brugada afirmó que su administración trabajará “de forma constante” para garantizar el bienestar y la seguridad de las infancias.

“Hay un gran acuerdo con los Reyes Magos para las infancias de la Ciudad de México; todo a favor de las niñas y los niños”, señaló, al enumerar como prioridades el apoyo a la educación inicial, la creación y fortalecimiento de centros de cuidado y desarrollo infantil, y la promoción de una crianza basada en el respeto y sin violencia.

La mandataria capitalina sostuvo que los centros de cuidado y desarrollo infantil deben funcionar como un nuevo sistema educativo y ser un derecho para todas las niñas y los niños.

“Segundo acuerdo con los Reyes Magos: que en las familias, en la comunidad, en las escuelas se eduque a los niños con metodologías de respeto, con ternura a todos los niños. Y tercero, vivir una infancia feliz y alegre y sin violencia en la Ciudad de México”, afirmó.

El Gobierno de la Ciudad de México informó que, de manera simultánea al evento realizado en la alcaldía Cuauhtémoc, también se llevó a cabo la partida y reparto de la rosca en las otras 15 demarcaciones de la capital.

En el acto participaron integrantes del gabinete capitalino. La secretaria de Bienestar e Igualdad Social, Araceli Damián González, señaló que el gobierno trabaja para que las niñas y los niños “tengan bienestar en sus vidas” y que su principal preocupación sea jugar e ir a la escuela.

Por parte del sector empresarial, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora, Pastelera y Similares, Julián Castañeda Fernández, indicó que en 2026 se cumplen 27 años de la elaboración de la Mega Rosca en la Ciudad de México y atribuyó su continuidad al apoyo de los gobiernos a las pequeñas y medianas empresas. Añadió que ya se realizan los preparativos para el Festival del Pan Dulce Mexicano, previsto para abril.

En tanto, el vicepresidente de Asuntos Corporativos de FEMSA, Roberto Campa, informó que la empresa apoyó el evento con 25 mil leches de 180 mililitros.