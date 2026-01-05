Motociclista muere tras ser atropellado y arrastrado bajo el vehículo en Iztapalapa (Video)

Vehículo con el que atropellaron y causaron muerte del motociclista Roberto Hernández, de 52 años de edad, en Iztapalapa. Foto: @Gposiadeoficial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un motociclista murió tras ser atropellado por un automovilista que no se detuvo y arrastró el cuerpo de la víctima por más de un kilómetro y medio, desde el cruce de Anillo Periférico y Eje 6 Sur hasta calles de la colonia Constitución de 1917, en la alcaldía Iztapalapa.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 4 de enero último, cuando, según una tarjeta informativa emitida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), operadores del Centro de Comando y Control Oriente (C2 Oriente) alertaron a oficiales sobre una persona atropellada en la intersección de Francisco Múgica y Félix Palavicini. Al arribar, los policías localizaron sobre la cinta asfáltica a un hombre de aproximadamente 40 años de edad, con manchas de sangre en el cuerpo.

Paramédicos que acudieron al sitio confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales, por lo que el área fue acordonada y se notificó al agente del Ministerio Público para el inicio de los servicios periciales correspondientes.

De acuerdo con la dependencia, habitantes de la zona declararon que el hecho se originó en el cruce de Eje 6 Sur y Anillo Periférico, donde el conductor de un vehículo de color azul atropelló al motociclista y continuó su trayecto, arrastrándolo hasta el punto donde finalmente fue localizado sin vida, para después darse a la fuga.

Videos difundidos en redes sociales documentaron que el cuerpo del motociclista fue arrastrado por más de un kilómetro y medio, pese a que otros automovilistas y transeúntes intentaron que el conductor se detuviera. En las imágenes se aprecia que el vehículo involucrado es un Honda City de color azul.

Reportes periodísticos indicaron que se identificó a la víctima como Roberto Hernández, de 52 años, repartidor de la empresa Lala, quien había salido la noche del 3 de enero con la intención de recoger a su pareja en su lugar de trabajo, pero no llegó a su destino.

Tras el caso, vecinos y motociclistas convocaron a movilizaciones y cierres viales para exigir justicia. A través de redes sociales se difundieron llamados para concentraciones durante la tarde del domingo 4 de enero, principalmente en Eje 6 Sur, Anillo Periférico y Calzada Ermita Iztapalapa. La SSC reportó un bloqueo en esta última vialidad, en la colonia Constitución de 1917, a unos metros del sitio donde fue hallado el cuerpo.

Las autoridades capitalinas informaron que ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia para identificar al posible responsable del atropellamiento. Hasta el momento, no se ha reportado ninguna detención.

Localizan vehículo implicado

La mañana del 5 de enero, elementos del Sector 3 Lago de la Policía de Nezahualcóyotl localizaron un vehículo Honda City con características coincidentes con el involucrado en los hechos, en la colonia Ciudad Lago.

En información difundida por Milenio se indicó que el automóvil no portaba placas de circulación, ni delanteras ni traseras, y presentaba un golpe en la fascia delantera, así como daños en el mofle. Se prevé que el vehículo sea puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) para las investigaciones correspondientes.

En redes sociales se señaló de manera extraoficial que la persona que conducía el vehículo podría ser una mujer identificada como Gabriela “N”. Hasta el momento, esta información no ha sido confirmada por las autoridades.