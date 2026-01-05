Sujeto agrede a esposa, balea a policías y luego se suicida en Santa Cruz Meyehualco, Iztapalapa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un hombre de 43 años se suicidó de un disparo en la cabeza al interior de su domicilio, luego de disparar contra policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que acudieron a atender un reporte de violencia familiar en la colonia Santa Cruz Meyehualco, en la alcaldía Iztapalapa.?

En los hechos, un elemento de la corporación resultó lesionado por arma de fuego.

De acuerdo con una tarjeta informativa de la SSC, los policías acudieron a un inmueble ubicado en la calle Benito Juárez tras una solicitud de auxilio por parte de una mujer de 34 años, quien denunció que su esposo llegó en estado inconveniente y la agredió físicamente cuando le pidió que dejara de beber.

La dependencia informó que, con autorización de la denunciante, los oficiales ingresaron al domicilio. En ese momento, el hombre realizó disparos contra los policías y se encerró en una habitación.?

En tanto, los agentes resguardaron a la mujer y advirtieron que uno de sus compañeros había resultado herido.

Mientras solicitaban el apoyo de servicio médico e intentaban dialogar con el agresor, escucharon una detonación al interior del cuarto donde se resguardó el sujeto.?

Al ingresar, lo encontraron tendido sobre el piso con una herida de bala en la cabeza y una pistola a un costado.?

Paramédicos que arribaron al lugar diagnosticaron al policía con una herida de arma de fuego en la clavícula izquierda, por lo que fue trasladado a un hospital para su atención médica. El hombre, de 43 años, fue valorado sin signos vitales en el sitio.

La SSC dio parte al Ministerio Público correspondiente para los servicios periciales y las investigaciones del caso.?

Quedaron a disposición el arma de fuego corta y una caja con cuatro cartuchos útiles localizadas en la habitación. La mujer fue orientada para recibir apoyo legal y psicológico en instancias del Gobierno de la Ciudad de México.

La corporación señaló que los policías que atendieron la emergencia rendirán su declaración y que la Dirección General de Asuntos Internos abrió una carpeta de investigación administrativa interna.