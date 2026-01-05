Verificación vehicular 2026 en CDMX: qué cambia en hologramas, costos y requisitos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el primer semestre de 2026 en la Ciudad de México incorpora ajustes en los criterios de asignación de hologramas, incentivos y reconocimiento de constancias foráneas, de acuerdo con la información difundida por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA). El aviso fue publicado el 2 de enero en la Gaceta Oficial capitalina y entró en vigor este de enero, con vigencia hasta el 30 de junio de 2026.

Las modificaciones mantienen sin cambios los costos del servicio de verificación y las multas, pero precisan los alcances de los hologramas “Exento”, “00” y “0”, así como los lineamientos para vehículos provenientes de otras entidades. La dependencia señaló que los ajustes buscan promover tecnologías vehiculares más limpias y ofrecer mayor claridad a las personas propietarias de vehículos que circulan en la capital.

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias

Ajustes al holograma Exento y nuevos criterios para vehículos limpios

Uno de los cambios centrales del programa es la reducción en la vigencia del holograma “Exento”, que pasa de ocho a seis años. Este incentivo aplica para vehículos con tecnologías que no generan emisiones contaminantes durante su operación.

A partir del primer semestre de 2026, se incorporan de manera expresa los vehículos con celdas de combustible que utilizan hidrógeno como fuente de propulsión. En el caso de unidades matriculadas en entidades distintas a la Ciudad de México y al Estado de México que soliciten de forma voluntaria este holograma en la capital, se deberá cubrir un pago de 4.8 Unidades de Medida y Actualización (UMA) más IVA, equivalente a 630 pesos.

Cómo se asignará el holograma Doble Cero en 2026

El programa establece criterios diferenciados para el otorgamiento del holograma “00”, dependiendo del tipo de vehículo, certificación ambiental y rendimiento de combustible. La asignación podrá realizarse por una ocasión a vehículos y camionetas ligeras nuevas, incluidos los híbridos categoría III, mediante pruebas de emisiones y del Sistema de Diagnóstico a Bordo con fines estadísticos.

También se contempla la asignación por dos ocasiones para vehículos nuevos a gasolina que cuenten con certificación Tier 2 Bin 5 y un rendimiento igual o superior a 16 kilómetros por litro. Para unidades con certificación Tier 3 Bin 160 o superior, el holograma podrá otorgarse hasta en tres ocasiones consecutivas.

Reglas actualizadas para el holograma Cero y vehículos a diésel

El holograma “0” se asignará a vehículos modelo 2006 y posteriores que utilicen gasolina, gas natural, gas licuado de petróleo, combustibles alternos o que sean híbridos categoría III, siempre que aprueben la prueba del Sistema de Diagnóstico a Bordo conforme a la NOM-167-SEMARNAT-2017.

Para vehículos modelo 2006 a 2009 que correspondan al estándar A de la NOM-042-SEMARNAT-2003, se aplicará una prueba de emisiones con fines estadísticos. La SEDEMA informó que publicará en su sitio oficial el listado de modelos sujetos a este procedimiento.

En el caso de los vehículos a diésel, el rango de aplicación se ajusta a unidades modelo 2012 y posteriores, siempre que no rebasen el límite máximo permisible en la prueba de opacidad.

Reconocimiento de hologramas foráneos y convenios vigentes

El programa mantiene el reconocimiento de hologramas de verificación emitidos por las entidades que integran la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe): Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.

También se reconocen hologramas emitidos por entidades con convenio vigente con la Ciudad de México, como Guanajuato. El aviso oficial no contempla el reconocimiento de hologramas del estado de Michoacán para el primer semestre de 2026.

Costos, multas y recordatorios antes de acudir al Verificentro

El costo del servicio de verificación vehicular se mantiene en 738 pesos, equivalente a 5.625 UMA más IVA, aplicable a todo tipo de constancia, incluido el incentivo “00”. La multa por verificación extemporánea, por circular sin verificación vigente o por emitir humo ostensiblemente contaminante permanece en 2,263 pesos, equivalentes a 20 UMA.

Estos montos se mantendrán vigentes con base en el valor de la UMA correspondiente al ejercicio fiscal 2025, hasta que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía publique la actualización para 2026.

La SEDEMA recordó que antes de acudir al Verificentro es necesario revisar que el vehículo no tenga adeudos de tenencia ni infracciones. Los vehículos nuevos, usados o aquellos que realicen cambio de placas deberán verificarse dentro de los 180 días naturales posteriores a la expedición de la tarjeta de circulación. La dependencia exhortó a no utilizar servicios de pre-verificación y a validar la autenticidad de los certificados mediante el código QR incluido en cada documento.