Ciclovía de Tlalpan podría abrir su primer tramo en tres semanas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las obras de la ciclovía “La Gran Tenochtitlan”, que se construye sobre Calzada de Tlalpan, registran un avance del 95% y podrían abrir su primer tramo al público en un plazo máximo de tres semanas, informó el titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano.

La información fue dada a conocer por el funcionario en entrevista posterior a la entrega de 50 nuevos camiones de limpia. Ahí, Basulto declaró a El Universal que el porcentaje restante corresponde principalmente a la colocación de señalética horizontal y vertical, en particular en cruces como el de Churubusco, donde aún deben indicarse los mecanismos de incorporación a la ciclovía.

“Como premisa, es que queremos a más tardar en tres semanas abrir una primera etapa de Tasqueña a Chabacano, para que ya se abra al público”, compartió.

Añadió que esta misma semana se realizarán recorridos en bicicleta como parte de la etapa final previa a su apertura parcial.

El funcionario explicó que ya se realizan trabajos de relleno en jardineras y labores de balizamiento.

La ciclovía “La Gran Tenochtitlan” forma parte de la infraestructura impulsada por el Gobierno de la Ciudad de México rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuya inauguración está prevista en la capital mexicana.

El segmento actualmente en construcción corresponde al primer tramo del proyecto, que en su trazo final contempla la conexión del Estadio Azteca (ahora Estadio Ciudad de México) con el Centro Histórico, con 34 kilómetros de extensión.